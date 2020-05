Cullera llança una campanya de sensibilització sobre l’ús de mascaretes

Connect on Linked in

L’Ajuntament inicia demà el repartiment del material mitjançant el sistema ‘porta a porta’ per evitar eixides innecessàries al carrer

‘Cullera cuida de tu’ pretén conscienciar sobre els nous hàbits als quals

s’haurà d’adaptar la ciutadania davant la nova realitat generada per la Covid-19

L’Ajuntament de Cullera ha llançat una campanya de sensibilització

sobre la necessitat d’ús de mascaretes per garantir la seguretat sanitària a la ciutat i evitar possibles contagis per coronavirus. ‘Cullera cuida de tu’, com així s’anomena la campanya institucional, engloba totes les accions que s’han fet i que van a fer-se des del consistori per a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19.

L’objectiu principal, tal com ha assenyalat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, es «conscienciar a la ciutadania sobre els nous hàbits als quals haurem d’adaptar-nos de cara a la nova realitat que anem a viure».

Així, ‘Cullera cuida de tu’ perseguix inculcar en els veïns i veïnes de Cullera la nova normalitat a la qual s’enfronta la ciutadania després de la crisi sanitària creada per la pandèmia de la Covid-19 i amb la finalitat de contribuir des de l’administració local i la corresponsabilitat del veïnat a fer de la ciutat una destinació segura.

La primera de les accions d’esta campanya consistix en el repartiment de mascaretes reutilitzables a tota la població empadronada. A més, juntament amb estos elements de protecció es lliurarà material divulgatiu sobre l’ús correcte d’estes per explicar el seu funcionament i conscienciar sobre la seua idoneïtat, ja que segons els experts si no

s’utilitza correctament podria ser fins i tot contraproduent.

Sistema

El repartiment es farà casa per casa i en virtut del nombre d’habitants empadronats a cada domicili. Per a això, es distribuiran a raó d’una per cada adult i dos per cada xiquet o xiqueta d’entre 3 i 12 anys.

En esta línia, la distribució del material es farà segons les dades existents en el Padró i sense excepcions i ho es fa casa per casa amb l’objectiu d’evitar eixides innecessàries al carrer.

Esta campanya forma part del pla de xoc que està impulsant l’Ajuntament de Cullera des que es detectaren els primers casos de Covid-19 al país i a través del qual s’han estat executant accions per garantir els màxims nivells de seguretat sanitària en carrers, edificis i espais públics de tota la ciutat.

Sistema de repartiment

El repartiment de mascaretes començarà demà en la zona del Raval i Bonavista i s’allargarà fins la propera setmana per tal d’arribar a tots els barris de la ciutat. El 13 de maig serà el torn del Barri del Pou, Bulevar, Vila i Sant Francesc; 14 i 15 de maig la zona de la Bega-Port i Diagonal del País Valencià; 16 de maig a Sant Antoni; 18 de maig a l’Estany, Marenyet i Brosquil; 19 de maig al Racó, Far i Mareny de Sant Llorenç i, per últim, el 20 de maig al Dosser i disseminats.

Cal assenyalar que la distribució de material es farà tant en horari de matí com de vesprada, i els encarregats del repartiment serà per part de personal de l’Ajuntament acompanyats per membres de la Policia Local i de Protecció Civil.

Subsidiàriament i amb l’objectiu que cap persona quede exclosa de la possibilitat d’accedir a les mascaretes higièniques, una vegada finalitzat el període de repartiment, l’Ajuntament habilitarà en els diferents barris punts fixes on es podrà acudir a arreplegar les mascaretes.