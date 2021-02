Cullera manté una setmana més les restriccions que són de competència municipal

Connect on Linked in

La Junta de Govern acorda mantindre les actuals mesures mentre el nivell d’incidència acumulada no se situe en un risc baix



Davant la imminent obertura de les terrasses dels bars i restaurants, el consistori activarà un operatiu especial de control i seguiment

L’Ajuntament de Cullera, en Junta de Govern Local extraordinària celebrada este matí, ha decidit mantindre totes les mesures de prevenció que té adoptades actualment a nivell local i, a més, posarà en marxa un operatiu especial de control per al compliment de les mesures sociosanitàries davant l’imminent obertura de les terrasses en l’hostaleria. Per a això, entre altres, el consistori intensificarà esforços de vigilància en l’ús de la mascareta quan no s’està consumint, el màxim de persones per taula o la distància interpersonal, tant en establiments del nucli de la ciutat com en locals del passeig marítim.

Tal com ha assenyalat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, “estem encara en una incidència alta tot i la notable milloria de les darreres setmanes, entre totes i tots hem doblegat la corba i així, en este sentit del millor per a la col·lectivitat, hem de continuar actuant”. De fet, hui mateix, Salut Pública ha notificat 33 casos actius en els últims 14 dies, el que suposa una taxa per cada 100.000 habitants de 151,98, un 93% menys respecte a ara fa just un mes (25 de gener) quan el municipi arribava al màxim històric de la pandèmia amb una taxa de 2.247,5.

En esta línia, el primer edil ha manifestat que “no devem assumir riscos innecessaris, hem d’esperar una setmana més i valorar amb responsabilitat i convenciment ferm que este és el camí per previndre i tindre un millor i més segur escenari futur”.

Cal assenyalar que el consistori, seguint l’estratègia proactiva d’avançar-se i anticipar-se per minimitzar riscos de contagi mitjançant l’adopció de mesures preventives que duu fent des de l’inici de la pandèmia, va decretar el passat 30 de desembre de 2020, moment en que la situació a la Ribera i a la Comunitat Valenciana començava a ser preocupant i a Cullera també es van veure els contagis per Covid-19 incrementats, el tancament de parcs, jardins, museus, Biblioteca Municipal i Casa de la Cultura, així com la suspensió d’activitats culturals i esportives, de l’atenció al públic en dependències i oficines municipals i de visites a la Residència Municipal de persones majors.