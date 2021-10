Cullera reclama a la Conselleria d’Educació la delegació de competències del CEIP Sant Antoni de la Mar

Print This Post

El consistori està a l’espera d´aquest tràmit des del mes de juliol per poder redactar el projecte i contractar les obres.

Després de l’anunci de la Conselleria d’Educació sobre la futura inversió d’al voltant de 1´5 milions d’euros en l’IES Joan Llopís Marí per a modernitzar el gimnàs, les pistes esportives i el pati del centre, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, reclama la immediata delegació de competències del CEIP Sant Antoni de la Mar.

Major recorda que el mes de juliol passat el Director General d’Infraestructures Educatives, Víctor García, va anunciar durant la seua visita al col·legi per a revisar l’actuació d’emergència que s’estava realitzant en una biga del sostre, que ja s’estaven tramitant les obres del Pla Edificant. Quasi tres mesos després, encara no s’han delegat les competències i el consistori està a l’espera de la delegació per redactar el projecte i licitar les obres

Es tracta d´una reforma important dotada amb més de 600.000 euros. Entre d’altres, es contempla la substitució de la coberta de l’edifici principal, l’adequació d’un espai d’ombra al pati, millores d’accessibilitat com la construcció d’un ascensor o la retirada de barreres arquitectòniques. També altres treballs pel que fa al canvi de portes, fusteria, elements esportius, adequació de banys i canvi de paviment en aules.

Però aquest no es l´únic projecte del que està pendent l´Ajuntament de Cullera. També falta la delegació de competències del pla Edificant per a poder redactar el projecte i licitar les obres del CEIP Doctor Alemany, del CEIP L´Escolaica, del CEIP Sant Agustín i del Conservatori Professional de Música Rafael Talens Pelló. Uns projectes la inversió del quals supera els 2,660.000 euros.

En aquests moments l’únic centre educatiu de Cullera en el qual ja s’està executant el Pla Edificant és l´IES Blasco Ibañez. Es tracta d´una intervenció, de més de 110.000 euros, per a canviar el paviment, adequar i condicionar la façana, reparar la coberta de l’edifici principal i del pati, així com altres actuacions de manteniment.