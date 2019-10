Cullera recollirà les reivindicacions dels bombers per millorar la seguretat ciutadana

Connect on Linked in

La presidenta del Consorci i l’alcalde visiten el parc per conéixer les necessitats d’estos professionals

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha acompanyat hui la vicepresidenta de la Diputació de València i presidenta del Consorci de Bombers, Maria Josep Amigó, en una visita al parc de bombers de Cullera. L’objectiu ha estat conéixer de primera mà el seu treball i atendre les necessitats i reivindicacions d’estos professionals. En l’acte també hi han participat la regidora de Policia Local, María José Terrades i el regidor de Mobilitat Urbana Sostenible, Hugo Font.

Terrades ha explicat que «els bombers ens han fet una visita per tot el parc i els hem atés per conéixer quina és la seua manera de treballar». La regidora de Policia Local ha assegurat que s’ha pres bona nota de les seues necessitats perquè el motiu principal era «escoltar-los per conéixer quines son les seues reivindicacions que a poc a poc anirem atenent».

Així mateix, el regidor Font ha destacat l’aposta de la regidoria de Mobilitat Sostenible perquè, com en este cas, «la implementació que es fa en els nous mitjans puguen ser híbrids». «Nosaltres entenem que és el treball que s’ha de fer i per això sempre anirem treballant en esta línia perquè és una peça molt important de la seguretat ciutadana», ha afegit Font.

Ambdós regidors han felicitat l’equip de bombers per la tasca que realitzen i que s’evidència en la ràpida actuació que tingueren estos efectius d’emergència per mobilitzar-se i controlar incendis com el que ocorregué recentment a l’Estany. Així mateix, han agraït la preocupació de la presidenta del Consorci i han assenyalat que ha estat «un plaer» acompanyar-la en esta visita.

Per la seua banda, la també vicepresidenta de la Diputació de València ha puntualitzat que «Cullera és el primer parc que visite per vore de primera mà en quines condicions de treball i seguretat treballen els bombers i entrevistar-nos amb ells».

Amigó ha insistit en el fet que és fonamental estar al dia de les seues «per vore de quina manera podem millorar el treball que fan des del Consorci».

Cullera atén i obri així una via de comunicació directa amb els professionals del Consorci de Bombers per millorar les seues condicions de treballar; escoltar i conéixer quines són les seues demandes per afavorir el seu desenvolupament diari i, sobretot, per ampliar les condicions d’atenció i seguretat ciutadana.