Cullera reconeguda per implementar ODS com a destinació turística

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Cullera ha estat reconegut per la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana pel compromís i implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), marcats en l’Agenda 2030, com a destinació turística.

A l’acte ha assistit el regidor de Serveis Generals, Juan Vicente Armengot, en el qual també s’ha presentat una guia de 100 recomanacions per a les destinacions turístiques del territori valencià.



Cullera està accentuant els seus esforços per remarcar el compromís que té la ciutat en la millora contínua de la seua qualitat turística, on el full de ruta marcat pels ODS és una prioritat per seguir treballant en projectes encaminats cap al desenvolupament sostenible, la reducció de desigualtats i a favor del creixement socioeconòmic de la ciutat.