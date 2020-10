Cullera reforça les mesures sanitàries per a la setmana de Tots Sants

Connect on Linked in

L’Ajuntament limita l’aforament del cementeri i el controlarà mitjançant un dron amb la intenció d’evitar aglomeracions

El municipi recomana a les persones majors que no participen i es queden a casa en la mesura del possible

Cullera incrementa i reforça les mesures de seguretat sanitàries establertes per les autoritats per a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19. L’Ajuntament és conscient de que enguany és un any distint on existix un risc fins aleshores desconegut i això implica un esforç addicional per part del consistori per tal de minimitzar les possibilitats de contagi.

Entre les principals mesures adoptades en el marc del programa de prevenció ‘Cullera cuida de tu’ que ve desenvolupant el consistori des de l’inici de la pandèmia, destaca la utilització d’un dron com a part del sistema de control de l’aforament que durà a terme el personal treballador de les instal·lacions per evitar aglomeracions que pogueren causar posteriors problemes.

A més a més, l’Ajuntament també ha incorporat sis persones més per al control al cementeri; ha instal·lat diferents punts per a la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic; ha senyalitzat el sòl amb fletxes per tal de diferenciar els itineraris; s’han especificat llocs d’entrada i eixida; se reforçaran els treballs de desinfecció i neteja en els espais comuns durant tota la setmana i s’ha col·locat cartelleria arreu de tot el cementeri on es recorden quines són les principals mesures adoptades per a la prevenció de la Covid-19 com l’ús obligatori de mascareta o la distància de seguretat.

El regidor responsable del Cementeri Municipal, Salva Tortajada, ha indicat «el cementeri de Cullera compta amb 27.000 m2 i més de 10.000 m2 d’ells són transitables». No obstant això, l’edil ha volgut recalcar que el dia de Tots Sants és una data on acudix molta gent al cementeri i «demanem sentit comú, responsabilitat i intentar evitar hores de major afluència».

A més, el consistori ha volgut recordar a les persones majors, qui són part de la població de risc, que enguany no vagen al cementeri, que s’abstinguen de participar en els actes programats per a estos dies i que en la mesura del possible es queden a casa.

A banda de implementar mesures sanitàries per evitar possibles contagis per a protegir a la ciutadania, el que pretén el consistori és també dissuadir a la gent a que participe massivament perquè enguany les circumstàncies no són les més adients.

Dispositiu especial

Com cada any, el consistori també ha activitat un dispositiu especial per a tota la setmana. Des del dilluns 26 d’octubre fins a l’1 de novembre el cementeri obrirà al públic en horari ininterromput de 9.00 a 18.00 hores per tal de facilitar els preparatius de cara a la jornada de Tots Sants.

D’altra banda, com és habitual l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania un autobús gratuït per a facilitar els desplaçaments fins al cementeri. El servici funcionarà durant els dies 31 d’octubre i l’1 de novembre.

El bus tindrà dos línies, una farà el recorregut Far-Cementeri i en sentit contrari, mentre que la segona enllaça la necròpoli des de la plaça Mongrell i al revés.

El servei d’autobús s’iniciarà a les 8.40 hores del matí i estarà en funcionament fins a les sis de la vesprada. Els horaris poden consultar-se en les xarxes socials de l’Ajuntament de Cullera.