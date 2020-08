Cullera reforçarà els controls contra el botelló

Print This Post

La Policia Local també intensificarà la vigilància per a evitar l’organització d’esdeveniments clandestins



L’Ajuntament de Cullera es mostrarà contundent contra el botelló en tot el seu municipi. Per això, la Policia Local reforçarà els controls contra estos comportaments prohibits tots els dies de la setmana.



El Cap de la Policia Local, Juan José Figueres, ha explicat que estos controls ja es fan durant tot l’estiu però que ara, amb el tancament de les platges a partir de les 22.30 hores, «volem evitar que s’incrementen els botellons i per això estem intensificant la vigilància».



Una decisió que pretén aturar possibles activitats d’oci nocturnes que no respecten les mesures de seguretat bàsiques de prevenció del coronavirus, com bé poden ser l’ús de la mascareta, la distància social mínima o evitar les reunions de grans grups de persones, i que suposen encontres susceptibles de provocar contagis.



Entre estes activitats, l’Ajuntament també vol evitar l’organització il·legal d’esdeveniments en cases privades amb la intenció d’aturar qualsevol acte d’oci nocturn clandestí. Cal recordar que les autoritats sanitàries advertixen dels perills de propagació del coronavirus en esdeveniments amb un gran volum de persones i recomanen un màxim de 10 persones reunides.



Per altra banda, la regidora de la Policia Local, Maria José Terrades, ha destacat que «el que estem fent tots els dies es reforçar els dispositius per tancar la platja a les 22.30 hores, agents amb quads desallotgen la platja i fem especial vigilància en zones on es pot reunir més gent».



Terrades també ha agraït el comportament de la majoria de ciutadans que fa que siguen molt puntuals les actituds incíviques.



Contundència



A més, Figueres ha informat que aquells que incomplisquen la normativa seran sancionats. «Anem a posar especial atenció en estos comportaments i es denunciarà a tots aquells que no ho respecten», assegura.