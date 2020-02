Cullera rehabilita i regenera la senda nord de l’Estany

Connect on Linked in

El consistori executa un projecte per a frenar l’impacte de l’erosió en els marges

L’Ajuntament de Cullera està executant un projecte de rehabilitació en el marge nord de la senda de l’Estany per tal de preservar este entorn natural. La principal actuació se centra en frenar l’erosió provocada pel llac al llarg dels últims anys, fenomen que estava afectant a l’estabilitat de la senda.

A més, l’actuació també contempla la intervenció en diferents arbres que es trobaven en mal estat així com en condicionar trams on la tanca de protecció estava en terra.

El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Bernat Escolá, ha explicat que les accions s’han dut a terme ja que és una zona molt afectada i de vital importància pel que fa al patrimoni natural del municipi.

Per a la rehabilitació dels marges erosionats s’ha optat per enfortir el marge evitant que siga erosionant-se. En esta línia, Escolá ha precisat que «hi ha zones en que l’erosió ha anat menjant-se el marge» i «la intervenció consistirà en col·locar un rul·lo de pedres per frenar l’erosió i sobre este un biorotllo que incorpora vegetació que amb el temps anirà creixent per recuperar el marge original».

D’altra banda es tracta de podar la majoria dels arbres que estaven en males condicions, rames que estaven sobre l’aigua i altres que queien damunt dels barquets. Alguns d’estos s’han talat i retirat per tal d’evitar possibles danys sobre els pescadors i visitants de la zona.

Degut a que s’han eliminat alguns arbres, o bé perquè han caigut o perquè estaven morts, «s’ha procedit a la revegetació amb una plantació selectiva d’arbres autòctons», ha afegit l’edil.

Tal com ha detallat el regidor Escolá, la inversió en esta actuació és de 20.000 euros.