Cullera reprén el mercat ambulant i reforça les mesures preventives

El consistori el reubica al carrer la Bega amb control d’aforament i punts d’informació i vigilància

El mercat dels dijous de Cullera s’ha représ este matí amb una sèrie de mesures preventives que ajudaran a congeniar l’activitat comercial i la seguretat de les persones amb totals garanties. L’Ajuntament ha augmentat i reforçat el control sociosanitari per dotar-lo de major seguretat, dia en què Salut Pública ha comunicat que el el nivell d’incidència de contagis seguix baixant, confirmant-se la tendència dels darrers dies, i situant-se ara per ara en 207,25 per cada 100.000 habitants.



El mercat ambulant s’ha reubicat a l’entorn del carrer la Bega, una zona amb major amplitud que permet proporcionar més distància entre parades, entre clients i venedors i amb un circuit en direcció única. A més, s’ha establert un accés d’entrada i altre d’eixida del recinte per la correcta confluència de persones.



L’horari del mercat serà de 9 del matí fins a les 2 de la vesprada i el recinte comptarà amb seguiment i protocols com ara el control d’aforament i de la temperatura corporal, l’increment de la vigilància per part de la Policia Local i Protecció Civil i les unitats d’informació Covid-19, la neteja i desinfecció de la zona, així com la col·locació de contenidors i punts de recollida de residus.



Tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, «per a l’Ajuntament la prioritat ha estat salvaguardar la salut de la ciutadania i dels venedors, i per això donada l’alta incidència que acumulava el municipi i la comarca decidirem tancar temporalment el mercat ambulant». Ara, després de reduir la incidència en el municipi més d’un 85% en les darreres setmanes, s’ha tornat a reprendre el mercat exterior en una zona que s’ha adaptat a les necessitats sociosanitàries actuals, segons ha manifestat l’edil.

Marí ha fet incís en que el consistori anuncià als venedors ambulants que no han d’abonar la taxa per l’ocupació de la via pública en els primers sis mesos del 2021. A més, ha assenyalat que els i les venedores del mercat locals també rebran l’ajuda directa del ‘Pla Resisteix’.