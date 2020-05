Cullera reprén els treballs de reparació de les platges del sud paralitzats per la Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament i la Demarcació de Costes intensifiquen la recuperació i neteja de les zones afectades pels últims temporals



La Demarcació de Costes de València ha représ els treballs a les platges del sud de Cullera que resultaren greument afectades després del pas del temporal Glòria i els quals es trobaven paralitzats a causa de la Covid-19.



Així ho ha explicat este matí el regidor de Platges, Salva Tortajada, informant que es tracta de «retornar als treballs de recuperació, reparació i neteja que havíem iniciat abans de la pandèmia però que per força major es van paralitzar». L’edil també ha destacat que s’estan bolcant els esforços necessaris perquè tot torne a la normalitat quan abans.



Concretament, tal com ha assenyalat el reponsable polític de les platges de Cullera, des de Costes estan extraguent arena de l’Escollera i reposant-la en la platja del Marenyet a l’altura del restaurant El Cordobés. Una zona que a causa dels últims temporals marítims que arrasaren el litoral mediterrani l’havien deixat pràcticament sense arena i que «ara estem insistint perquè s’aborde una nova regeneració dels arenals de les platges del sud», ha afegit.



Canyes i reparacions



A més, també s’han reiniciat les labors de neteja i retirada de canyes en totes estes platges que la força del temporal marítim havia arrastrat fins als arenals. En esta línia, també s’han començat a reparar les passarel·les de fusta en la zona del Dosser.



Per altra banda, cal assenyalar que l’Ajuntament de Cullera ha iniciat els tràmits i els processos per a dur endavant la reparació dels accessos a la platja del Marenyet.



Tortajada també ha apuntat que s’està en contacte amb les Administracions per vore com actuar en la platja del Dosser perquè és una zona protegida on habiten i es reproduixen corriols. «Actualment les aus estan nidificant en esta zona i estem a l’espera i en tràmits amb la Conselleria de Medi Ambient perquè ens deixen actuar i fer el possible encara que siga manualment», explica el regidor.



La idea, tal com ha reivindicat Tortajada, es seguir avançant en estos treballs en els quals el consistori havia posat tot el seu engranatge abans de la Covid-19 amb més de 60 treballadors municipals i maquinària de tot tipus per tindre les platges preparades quan abans, i on també està sent fonamental l’ajuda rebuda per part de la Demarcació de Costes de València.