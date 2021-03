Cullera reubica el Jutjat de Pau en unes instal·lacions més accessibles

Connect on Linked in

El nou espai, situat al carrer Muñoz Degraín, compta amb sales destinades a l’atenció al públic, celebracions i arxius documentals

El Jutjat de Pau de Cullera acaba d’estrenar un nou espai. Unes instal·lacions judicials que s’han traslladat al carrer Muñoz Degraín dotant-les de major accessibilitat a més d’una senyalització i identificació corporativa.

L’edifici on ara està ubicat el Jutjat de Pau eren unes antigues oficines que s’han hagut d’habilitar per part de l’Ajuntament de Cullera i adaptar-les per a esta nova funció. A més, s’ha fet un revestiment de la façana amb un caràcter més institucional i senyalitzat d’acord a la identitat corporativa de la institució, i també, s’ha ampliat la vorera.



Tal com ha explicat l’alcalde, Jordi Mayor, era “una reclamació de fa molt de temps, tant dels propis treballadors com dels usuaris, ja que les anteriors no complien totes les necessitats d’accessibilitat i era urgent buscar un espai òptim com el que ara hem habilitat”. El primer edil ha destacat que amb la reubicació “guanyem totes les persones” i “tenim unes instal·lacions pròpies del segle XXI per a fer-li ús”.



Per altra banda, el Jutge de Pau de Cullera, Pere Monreal, ha expressat que “eren unes instal·lacions molt necessàries per a Cullera perquè s’utilitzen moltíssim, es realitzen matrimonis, es fan tots els tràmits de registre civil, també actes dels jutjats de primera instància i probablement cada dia passen centenars de persones”.



L’actuació forma part de l’estratègia del consistori d’anar eliminant poc a poc les barreres arquitectòniques dels espais i edificis públics amb l’objectiu de fer de Cullera una ciutat més accessible.