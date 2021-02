Cullera s’adhereix al Pla Resisteix que ajuda a la continuïtat en l’activitat productiva i econòmica local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Esta inversió pública i coparticipada entre l’Ajuntament, el Consell i la Diputació està destinada als sectors que durant la pandèmia s’han vist obligat a suspendre la seua activitat o l’han vist reduïda considerablement

Els beneficiaris poden tramitar la documentació del 10 al 20 de febrer a través de la Seu Electrònica

Els sectors de l’hostaleria i restauració, de l’oci nocturn, de l’allotjament, del comerç local i de les activitats artístiques, d’espectacles, esportives, d’entreteniment i turístiques de Cullera rebran en total 996.717 euros per pal·liar els efectes econòmics derivats de les darreres restriccions adoptades per part de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Es tracta del Pla Resisteix, una línia d’ajudes directes a la qual s’ha adherit i participa l’Ajuntament de Cullera per tal d’impulsar l’economia local després del tancament forçós provocat per les circumstàncies actuals de la crisi sanitària, donar suport als sectors més afectats per la pandèmia i fomentar el manteniment de l’ocupació.

Les ajudes estan cofinançades íntegrament per l’Ajuntament de Cullera, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València. L’import de les ajudes és de 2.000 euros per als sectors tipificats i 200 euros per cada treballador de les societats (amb un màxim subvencionable de 10 empleats).

Precisament, este matí l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha comunicat via telemàtica als principals agents econòmics i socials del municipi l’activació d’este Pla a Cullera, que es podrà tramitar del 10 al 20 de febrer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cullera.

Mayor ha explicat que «a Cullera anem a destinar prop d’un milió d’euros a donar suport als sectors més afectats per les darreres restriccions i tancaments com és l’hostaleria i l’oci i altres empreses i sectors que al llarg d’este any també s’han vist molt afectades».

«És un pla ambiciós i volem que isca amb molta rapidesa perquè eixos diners arriben quan abans als nostres sectors productius i ajuden a pal·liar les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19», ha defensat la màxima autoritat local.

En esta línia, cal assenyalar que al principi de la pandèmia el consistori ja va posar en marxa el Pla Recupera’t, unes ajudes urgents dotades amb vora 2 milions d’euros per a protegir i donar suport a aquelles xicotetes empreses i autònoms que han vist afectada la seua activitat econòmica a causa de la situació extraordinària provocada per la Covid-19, per donar continuïtat a l’activitat productiva local i fomentar el manteniment de llocs de treball.