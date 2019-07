Cullera seguix amb el pla de neteges a fons i la Policia evitarà el botellot en l’Escollera

Connect on Linked in

Els locals d’oci i l’ajuntament reforçaran la neteja per a frenar la generació de residus i la invasió de les dunes



La lluita contra la brutícia és una prioritat del nou equip de govern de Cullera que ha fet nous passos en eixe sentit. La regidoria de Neteja Viària ha escomés en les dos últimes setmanes neteges a fons en determinats punts del terme municipal on s’acumulava la brutícia des de feia temps.



L’edil delegat de l’àrea, Salva Tortajada, ha informat que estos dies s’ha actuat en l’entrada del Piló, el Dorado, el Silencio, camí de les Vaques, l’entrada de Bou, l’entrada de Manxa, el poblat del Brosquil i davall del pont de la via.



Així mateix, hi ha hagut altres neteges puntuals en disseminats del terme municipal on s’acumulava tota classe de residus, des de mobles fins a plàstics.



Tortajada ha denunciat que «el comportament irresponsable d’uns pocs afecta el conjunt de la societat, a l’entorn i a la imatge del municipi». I tot i que ha assegurat que la regidoria prosseguirà amb este programa exhaustiu de neteja «la solució no és que netegem amb recursos públics el que genera l’incivisme d’uns pocs, sinó que tots complisquen les normes i depositen els residus on toca i en la forma necessària».



El consistori té planificades altres actuacions durant les pròximes setmanes en espais que s’utilitzen habitualment com a abocadors malgrat la clara prohibició existent d’emprar-los per a eixa finalitat. Tortajada ha deixat clar que «si enxampem algú tirant fem on no toca, no dubtarem a aplicar-li les sancions corresponents».



Operatiu



Un altre dels punts que preocupen, i molt, al govern municipal és l’Escollera. En esta platja i al voltant del seu cordó dunar existix una activitat d’oci que propicia la generació de plàstics i residus de tota mena. Malgrat que fa tan sols dos setmanes operaris municipals ja van netejar conscienciosament la zona, la brutícia ha tornat a aparéixer fruit de les festes que se celebren en els locals estiuencs.



Ahir dijous, el mateix Tortajada i la regidora de Policia Local, María José Terrades, van mantindre una reunió amb els responsables d’estos establiments i van acordar un paquet de mesures per a posar límit a la situació.



D’una banda, s’establirà ja este cap de setmana un operatiu policial que patrullarà les dunes per a evitar el botellot i la brutícia. «Multarem si és necessari perquè no podem consentir comportaments d’este tipus que danyen l’entorn natural», ha dit amb contundència Terrades.



De la mateixa manera, els locals s’han compromés a reforçar amb elements protectors la prohibició d’accés a les dunes així com a posar més personal per a netejar els terrenys una vegada acabada la festa. El consistori, per part seua, disposarà més contenidors per a pal·liar l’escassetat actual.