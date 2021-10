Cullera solta dotze tortugues babaues i els experts estudiaran el seu comportament

Connect on Linked in

Sis d’elles estan dotades amb un geolocalitzador via satèl·lit per tal de seguir els seus moviments

∙ Jordi Mayor i Marta Tur destaquen la implicació emocional de la societat cullerenca i la sensibilitat institucional amb el respecte pels drets animals

En llibertat. Cullera ha estat hui testimoni de l’alliberament de 12 tortugues babaues nascudes fa ara un any després que la mare escollira la platja de Cap Blanc per fer el niu on va pondre un total de 51 ous.

L’acte d’alliberament ha tingut lloc este migdia en este punt de la costa cullerenca i ha estat ple d’emocions. Com ha assenyalat la regidora de Benestar Animal, Marta Tur, es culmina un projecte en el qual han estat implicats diversos agents i que ha comptat amb el suport institucional.

A més a més, es tracta d’una fita històrica perquè des que es tenen registres és la primera vegada que una tortuga caretta caretta -nom científic d’esta espècie- ha escollit Cullera per fer el seu niu.

Però el projecte no acaba amb la tornada al medi natural. Sis de les tortugues disposaran d’un sistema de geolocalització per satèl·lit per tal d’estudiar el seu comportament i seguir la trajectòria que des d’ara mamprendan en llibertat per aigües de la Mediterrània. Això ajudarà a millorar no sols el coneixement d’esta espècie vulnerable, sinó a implementar futures accions de preservació.

La iniciativa es porta a terme junt amb la Fundació Oceanogràfic i la Universitat Politècnica de València, encarregats ara del seguiment dels exemplars. “Un clar exemple de la col·laboració institucional i de la sensibilitat de la ciutat de Cullera en la defensa i respecte dels drets dels animals perquè tal com va a assenyalar Ghandi la grandesa d’una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per la forma en què els seus animals són tractats”, ha apuntat l’alcalde, Jordi Mayor, present en l’alliberament.

Les tortugues han estat batejades amb noms simbòlics. Esperança i Blanc han estat els noms triats per Mayor i Tur respectivament per denominar els exemplars que han alliberat estes autoritats. “Esperança perquè va nàixer en un període difícil com el de la pandèmia i tots vam tindre l’esperança que sobrevisquera, cresquera forta i puga hui ser lliure com ha fet la ciutadania de Cullera davant la situació complicada que hem patit: renàixer més forta”, ha dit Mayor. El nom de Blanc escollit per Tur té a vore amb la platja del Cap Blanc on va aparéixer la tortuga mare per pondre els ous.

Així mateix, en l’acte de la solta han participat, a banda de l’ONG Xaloc, representants dels centres educatius de Cullera, el que suposa una implicació “emocional” per part de les noves generacions de la ciutadania de Cullera, ha incidit Sílvia Roca, primera tinent d’alcalde i regidora d’Educació. “Des del pescador que va donar l’avís sobre la localització del niu fins als xiquets i xiquetes de Cullera que han omplit el nostre poble amb dibuixos per demostrar l’estima cap a estes tortugues”, han apuntat Roca.

En l’acte també ha estat present del regidor de Medi Ambient, Bernat Escolà, qui ha mostrat la seua satisfacció “perquè esta Cullera del segle XXI que estem construint entre totes i tots, és una Cullera compromesa amb els valors ambientals i de sostenibilitat, el que ens ha de fer sentir l’orgull pel poble que som”.

L’any passat a finals de setembre, la platja de Cap Blanc de Cullera ja fou escenari de l’alliberament de 23 tortugues babaues, germanes de les quals hui han estat soltades. Totes estes tortugues han tornat a la Mediterrània pel mateix lloc on van nàixer, ja que les platges de Cullera, per la qualitat dels seus arenals i de les seues aigües, són a juí dels experts llocs idonis perquè les tortugues caretta caretta decidisquen pondre els seus ous.