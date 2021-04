Cullera soterra amb dignitat a cinc represaliats pel franquisme

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Són les primeres famílies que, després de molts anys de lluita, justícia i memòria històrica, reben les restes dels seus familiars procedents de la fossa 112 de Paterna

Els veïns de Cullera Agustín Beltrán, Francisco Ruano, Jose Peiró, Juan Vallet i Vicente Bayona ja descansen al cementeri municipal del seu poble. Després de moltes dècades, les famílies d’estos ciutadans assassinats i represaliats pel franquisme han pogut donar-li un soterrament digne en una data que coincidix amb el 90 aniversari de la II República.

Tots ells es trobaven depositats anònimament des del 30 de novembre de 1939 a la fossa comuna 112 de Paterna, i després d’anys de lluita i d’intensos treballs d’exhumació s’ha permés identificar-los. Dos d’ells eren llauradors, altres dos fumigadors i l’altre era xòfer, i foren assassinats quan tenien entre 28 i 59 anys.

Tal com ha reivindicat la regidora de Memòria Històrica, Amparo Jover, “mai han sigut persones anònimes, són una mostra de tantes i tantes persones que patiren la repressió i un dels capítols més durs i vergonyosos de la nostra història. Ara, per fi, i més de 80 anys després tornen a sa casa”.

“Amb la jornada de hui posem fi a un procés de justícia i dignitat que sempre han merescut”, defensa l’edil Jover.

Per altra banda, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha destacat que “se’ls va donar sepultura en fosses comuns sense dignitat, i ara gràcies a l’esforç de les administracions estem recuperant que els familiars puguen identificar les restes i portar-los al seu poble“.

Per al primer edil “és un acte de justícia social i més amb tota la simbologia que representa el 14 d’abril, de fer 90 anys que s’instaurà un règim de dignitiat, justícia i llibertat. I eixe és l’anhel: continuar lluitant per eixos valors que representaven estes persones perquè estiguen encara presents en tot el que fem com a societat“.

L’acte també ha comptat amb la música solemne de la violoncel·lista cullerenca Ángela Pellicer, i també han assistit membres de la corporació local, la directora general de l’Institut Valencià de les Dones, María Such, i la presidenta de l’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 112 de Paterna, Carmen Gómez.

Amb la jornada de soterrament i d’homenatge celebrada hui, estos cinc veïns ja descansen de forma digna al cementeri municipal de Cullera.