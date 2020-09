Cullera supera el 50% d’ocupació a l’agost malgrat la pandèmia

Connect on Linked in

El sector turístic planta cara i se situa per damunt de les expectatives en un any complex

Cullera plantejava ‘Un estiu com els d’abans’ per a fer front als efectes de la Covid-19 i tot i que les xifres d’ocupació no han sigut, com ja s’intuïa, les dels últims estius quan es van aconseguir màxims històrics, finalment els resultats han presentat unes xifres millors de les esperades. La localitat va superar el 50 % d’ocupació durant el mes d’agost passat, el mes per excel·lència per al principal sector econòmic de la ciutat, segons ha informat hui la regidoria de Turisme a partir de les dades facilitades per les empreses d’allotjament.



Així doncs, l’estratègia de promoció turística de la ciutat sembla haver donat els seus fruits «malgrat que fa tan sols tres mesos ningú creia que podria ni tan sols haver-hi turisme en un any tan complex com este», ha valorat la regidora de Turisme de Cullera, Débora Marí.



Encara que la xifra representa una caiguda pròxima als 40 punts respecte al mateix mes de l’any passat, Marí estima que en la línia de l’ocorregut al juliol que la reculada és menor de l’esperat.



Per a la responsable de l’àrea de Turisme, això demostra que Cullera s’ha consolidat com una de les ciutats de referència en el context de la nova normalitat per l’«esforç que tant el sector com l’Administració pública hem fet per a garantir que som un destí segur».



Preferència pels apartaments



El lloguer d’apartaments és el que millor ha funcionat en estos temps de pandèmia. Així, les empreses de pisos turístics han notificat prop d’un 65 % d’ocupació malgrat les incerteses i cancel·lacions que es van produir abans de l’inici del mes quan els rebrots van començar a aparéixer en tota la geografia espanyola.



També els aparthotels han presentat una xifra més que acceptable acostant-se al 60 % d’ocupació, guarisme similar al que notifiquen des del càmping pel que fa a les parcel·les de caravanes i bungalous.