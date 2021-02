Cullera tanca el 2020 amb un superàvit de més de 2,7 milions d’euros

Print This Post

L’Ajuntament per cinqué any consecutiu liquida el pressupost en positiu i avança que gran part del romanent econòmic es destinarà a l’impuls dels serveis i les obres socials

Números en positiu als quals cal afegir unes partides d’ajudes socials que l’any passat va arribar als quasi 1,1 milions d’euros

Cinc anys consecutius porta l’Ajuntament de Cullera tancant l’exercici econòmic en positiu, en este cas, al 2020, amb un romanent en tresoreria de 2.703.814,24 euros.

Amb este superàvit, el Ple Municipal de febrer aprovarà una modalitat de crèdit extraordinari per poder destinar-lo a accions «encaminades a l’impuls de les polítiques socials, programes i actuacions que fomenten l’ocupació i l’economia local, amb els objectius clar centrats en les persones de la nostra ciutat», assenyala Jordi Mayor, alcalde de Cullera, el qual destaca la «solvència econòmica del consistori gràcies a l’esforç del veïnat i també de la responsabilitat d’este equip de govern que al remat administra com cal els recursos que disposem», afegeix.

De fet, l’Ajuntament de Cullera, amb Mayor al capdavant, ha obtingut superàvit en els seus comptes des de 2016 fins a l’exercici d’enguany amb un mitjana anual de quasi 2,7 milions d’euros.

Impuls als serveis i les obres socials

Pel que fa a Serveis Socials, i amb este romanent, s’augmentarà fins a 300.000 euros el Pla d’Emergència Social a més de la construcció d’un nou emplaçament per este departament pressupostat en 400.000 euros. Precisament, l’Ajuntament de Cullera ha destinat 1.075.012,04 euros en ajudes socials durant el 2020.

A més, cal recordar que en 2020 l’Ajuntament de Cullera a través de la seua bossa social va contractar 128 persones que treballaren en diferents àrees i accions del municipi.

Al plenari, que se celebrarà demà dimarts 23 de febrer, es determinarà i detallarà en què es destinarà el superàvit d’enguany on les línies estan clares: «accions que tinguen una mirada sensible en les persones més vulnerables per esta crisi sociosanitària alhora que la implementació d’obres i projectes que redunden en l’ocupació i la recuperació econòmica», conclou Mayor.

Protecció del sector econòmic



Per altra banda, el consistori també impulsà unes ajudes municipals directes dins del ‘Pla Recupera’t’ en les quals ha destinat 706.600 euros a autònoms i xicotetes empreses que han vist afectada la seua activitat econòmica com a conseqüència dels efectes de la Covid-19 per tal de protegir i donar suport al teixit socioeconòmic local.