Cullera tanca les platges i el passeig marítim en cap de setmana i reforça les darreres mesures preventives preses pel govern local

L’Ajuntament de Cullera ha decretat el tancament del passeig marítim i de les platges del municipi durant els propers caps de setmana fins al 15 de febrer. Una mesura que s’ha pres este matí en Junta de Govern Extraordinària per tal d’evitar possibles aglomeracions i que entrarà en vigor els divendres a les 15.00 hores fins als dilluns a les 06.00 hores.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha defensat que en uns dies s’han disminuït l’índex de contagis un 26%, però cal seguir amb l’esforç dins de les seues competències i no relaxar-se per la salut del conjunt de la ciutadania.

Concretament, Salut Pública ha notificat 359 casos actius en els darrers 14 dies, el que suposa una taxa per cada 100.000 habitants de 1.653’39 front a la de 2.247’5 del dilluns 25 de gener.

El primer edil ha insistit en que no es pot baixar la guàrdia ni permetre la concentració de visites en cap de setmana ni a les platges ni al passeig marítim.

Mayor també ha volgut manifestar a la ciutadania i als veïns i veïnes de poblacions properes que es queden a casa, amb responsabilitat i voluntat de tots i així prompte poder gaudir de Cullera i del seu entorn.

Per altra banda, el consistori vol deixar clar que no té competències per poder decretar un tancament perimetral de la ciutat i que seguirà implementant totes aquelles restriccions necessàries per salvaguardar la salut de la ciutadania.