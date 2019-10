Cullera torna a il·luminar la ronda del Pont del Llaurador després de huit anys a fosques

Print This Post

El consistori reposa 16.000 metres de cable i instal·la un sistema per a evitar que tornen a robar-lo

L’Ajuntament de Cullera ha tornat a il·luminar la ronda del Pont del Llaurador, una via que ha estat huit anys a fosques després que uns lladres sostragueren el cablejat.

La regidoria de Serveis Exteriors que dirigix Salva Tortajada ha reposat un total de 16.000 metres de cable i ha instal·lat un sistema antirobatori per a evitar que torne a produir-se un episodi similar.

Es dóna la circumstància que la ronda és una de les vies més transitades de la població, ja que servix d’accés directe a les platges de la localitat sense necessitat de circular per l’interior del nucli urbà. Diàriament són milers els vehicles que passen per esta carretera i una de les principals reivindicacions dels usuaris era millorar les condicions de visibilitat.

Tortajada ha explicat que s’han tornat a encendre 50 fanals que van des de la baixada del pont fins a la rotonda del carrer Favara. També s’ha tornat a il·luminar la glorieta que servix per a facilitar els canvis de sentit.

«Era una actuació molt necessària per a reduir la possibilitat que es produïsca un accident a la nit, ja que a més d’automòbils molts motociclistes i ciclistes circulen per esta ronda», ha assenyalat Tortajada.

La inversió total que ha efectuat el consistori per a dur a terme esta intervenció ascendix a 20.000 euros.

Pla de millora

La il·luminació d’esta ronda junt amb les millores en l’entrada sud per la N-332, on també s’han optimitzat les condicions de visibilitat nocturna, i l’augment del sistema d’enllumenat de l’accés nord pel carrer Sueca, formen part d’un pla d’actuació municipal per a millorar la lluminària en diferents punts de la ciutat.

En el marc d’este programa, pròximament es procedirà a augmentar la il·luminació en el tram final de la Diagonal del País Valencià al costat del Parc Urbà de Sant Antoni i el skatepark, una reclamació veïnal que acumula anys d’espera.