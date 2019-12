Cullera tria als representants espanyols de BMX Freestyle per als Jocs Olímpics

Print This Post

La capital turística de la Ribera acull l’última jornada del Campionat d’Espanya d’esta especialitat



Cullera continua apostant pels esdeveniments esportius com a producte turístic desestacionalitzador. Este dissabte, 15 de desembre, l’skatepark de la ciutat serà la seu de l’última jornada del Campionat d’Espanya de BMX Freestyle 2019 organitzat per la Real Federació Espanyola de Ciclisme.



Es tracta d’una prova puntuable per al circuit espanyol que servirà per a determinar els noms dels membres de l’equip d’esta especialitat que representaran a Espanya en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020.



Entre altres, està garantida la participació de la val·lisoletana Teresa Fernández-Miranda i del basc Arkaitz Armendariz, la presència del qual el pròxim estiu al Japó està quasi garantida a l’espera del que ocórrega en la prova d’este cap de setmana.



Les proves de BMX Freestyle destaquen per la seua espectacularitat, ja que se celebren en un circuit tancat on els riders o participants han de realitzar diferents acrobàcies que el jurat premia en funció del seu risc i execució.



El regidor de Cultura Urbana, Àlex Morales, ha destacat que al mig any de funcionament, l’skatepark de Cullera «s’està convertint en l’epicentre de la cultura urbana de la província de València i és ja tota una referència nacional», ja que ha albergat diferents competicions estatals al llarg dels últims mesos.



«Hem transformat un espai abandonat i ple d’enderrocs en un centre d’oci alternatiu per a joves on diàriament es donen cita centenars de persones per a gaudir de la cultura urbana», ha assenyalat Morales.



Així mateix, el regidor destaca que estos esdeveniments servixen com a impulsors de l’activitat turística. «La gent que ens visita s’allotja i consumix a Cullera, la qual cosa suposa una injecció econòmica en els mesos de baixa ocupació», apunta.



Morales ha destacat que des de la regidoria de Joventut «impulsem alternatives d’oci per a la gent jove de Cullera des dels més xicotets fins als adolescents perquè puguen gaudir a la seua ciutat sense necessitat de desplaçar-se fóra.

INFORMACIÓ DE LA PROVA



Horaris:



Dissabte 14 desembre



16.00-20.00 h. Entrenaments lliures.



Diumenge 15 desembre



09.00 h – 10.00 h. Inscripcions i recollida de dorsals.

10:00h – 10.30 h. Escalfaments Júnior de 12 a 14 anys (homes i dones).

10:30h – Júnior de 12 a 14 anys (dones).

11:00 h – Júnior de 12 a 14 anys (homes).

11:30h – Open a partir de 15 anys (homes i dones). Categories: Màster 40 fem. Màster 40. Màster 30 fem. Màster 30. Júnior fem. Júnior. Elit-Sub23 Fem. Elit-Sub23. Cadet fem. Cadet. Infantil fem. Infantil. Alevin Fem. Alevin. Categories en competició: Júnior de 12 a 14 anys (homes i dones). Open a partir de 15 anys (homes i dones). L’edat del corredor vindrà definida per la diferència entre l’any de la prova i l’any de naixement del corredor.