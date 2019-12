Cullera valora i obri una investigació per tal d’esclarir el despreniment de la Torre Octogonal

Connect on Linked in

L’alcalde, Jordi Mayor, assegura que el que ha caigut pertany a la part restaurada i no a l’estructura patrimonial original

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha presidit este matí una reunió amb tècnics de patrimoni i urbanisme municipals per tal de valorar l’estat de la Torre Octogonal i plantejar quines seran les futures actuacions entorn de la mateixa.

Esta s’ha produït després d’una visita ‘in situ’ a l’endemà mateix del despreniment del regidor d’Urbanisme i Obres Municipals, Bernat Escolá, acompanyat pels tècnics corresponents per tal de recaptar i avaluar tota la informació. En esta el regidor junt amb els tècnics observaren què havia ocorregut i delimitaren ràpidament el perímetre per tal d’evitar qualsevol perill derivat del despreniment.

Així, els tècnics han valorat que fins que no paren els episodis de pluja que s’estan vivint estos dies i la torre perga tota la humitat que té en estos moments no es podrà avaluar i decidir exactament quin és l’abast de l’actuació.

Al mateix temps, s’ha obert una investigació per tal d’esclarir per què s’ha produït el despreniment, si ha estat culpa del projecte de rehabilitació o de les obres executades l’any 2011. D’altra banda, l’alcalde ha volgut transmetre tranquil·litat atès que la part afectada pertany solament a la part rehabilitada i no hi ha hagut cap dany a l’estructura patrimonial original.

A més, s’ha informat a Conselleria qui també valorarà quines actuacions prendre per solucionar la situació, donat que la torre està declarada Bé d’Interés Cultural.

Així mateix, l’ajuntament demana a la ciutadania que no s’aprope a la torre i que respecte el perímetre de seguretat. Podria ser perillós no fer-ho, i més encara en estos dies de pluja ja que encara hi ha risc de nous despreniments.