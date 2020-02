Cullera viu la seua Crida més multitudinària en la que clama a salvar el planeta

Print This Post

Per quint any consecutiu les falleres majors i representants donen el tret d’eixida a les Falles

La ciutat de Cullera va celebrar este dissabte per quint any consecutiu la Crida, l’acte que reunix a totes les comissions falleres del municipi i que dóna inici a les Falles 2020. Les falleres majors i representats llançaren enguany un missatge per a salvar el planeta en una plaça d’Espanya abarrotada.

Des de la balconada de la Casa Consistorial pronunciaren un discurs on es cridà al món que les Falles són una festa amb valors i que la ciutat de Cullera està compromesa en viure en un planeta més verd, sostenible i habitable. Missatges com que «el temps s’esgota», «la terra ens demana que actuem ja» i «reaccionem abans que siga massa tard» foren els protagonistes d’una Crida que reclamava l’atenció i el respecte cap al planeta.

Aprofitant que és un dels actes més multitudinaris, les 15 falleres majors i representants advocaren per aprofitar la força col·lectiva que agrupen totes les comissions. «Des dels casals, en el dia a dia de la festa, en les nostres activitats anuals, en totes i cadascuna de les nostres accions, treballem per fer del nostre un planeta sostenible», defensaren.

A més, al crit esperat de «ja estem en Falles» també hi van descriure la festa dels valencians i valencianes com uns dies per escampar l’alegria, la germanor, l’amistat i l’orgull de ser la millor festa del món.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, acompanyat del regidor de Falles, Javier Cerveró, va ser l’encarregat de tancar els parlaments. L’acte va acabar amb l’himne de la Comunitat Valenciana que la major part d’assistents es van animar a cantar.

Mapping en directe

La Crida d’enguany ha sigut la primera que ha comptat amb un mapping en directe, una de les novetats innovadores que consoliden la Crida de Cullera com la festa que dóna la benvinguda a les Falles.

La companyia Arawake Theatre ha sigut l’encarregada d’escenificar mitjançant les noves tecnologies i les noves fórmules narratives i expressives part d’esta producció audiovisual projectada a la façana de la Casa Consistorial.