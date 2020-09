CullerArts es prepara per a una final internacional

Print This Post

Violinistes d’Ucraïna, França i Letònia es disputaran el guardó d’esta segona edició

Espanya es queda sense representants en un certamen que torna a brillar pel nivell dels intèrprets

Tot llest per a conéixer el o la violinista que serà guanyador del II Concurs Internacional de Violí CullerArts. Tres jóvens violinistes d’Ucraïna, França i Letònia es disputaran este dissabte 19 de setembre la gran final d’este certamen després d’una setmana d’audicions eliminatòries.

El jurat qualificador del concurs ha dictaminat esta nit que l’ucraïnés Roman Kholmatov, la francesa Magdalena Sypniewski i el letó Jevgēnijs Čepoveckis es juguen el guardó en un concert el qual actuaran amb l’Orquestra de València. Estes tres promeses del violí que han convençut als experts per ser els aspirants a la victòria es dedicaran, demà i despús-demà, a preparar la gran final assajant amb l’Orquestra de València.

Els tres han escollit per interpretar en la final el Concert en MI menor OP 64 de Mendelssohn.

Les audicions tindran lloc a l’Auditori Municipal de Cullera a partir de les 19.30 hores i les entrades poden adquirir-se en www.agendacullera.com, en la Casa de la Cultura o en la mateixa taquilla de l’Auditori Municipal. Cal assenyalar que enguany, com a novetat, l’Ajuntament de Cullera retransmetrà en streaming esta final.

El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha ressaltat que és conscient que la decisió del tribunal «no ha estat gens fàcil per l’alt nivell demostrat per estos virtuosos del violí».

A més, el també músic s’ha mostrat convençut que el Concurs Internacional de Violí ja és una referència en el panorama espanyol i està consolidant el seu creixement internacional gràcies al talent dels i les violinistes que venen d’arreu del món. «L’any passat la guanyadora va ser una ucraïnesa i els altres finalistes foren un madrileny i una alemanya i enguany la semifinal ja ha estat intercontinental», ha destacat l’edil Alandete.

Més sobre els finalistes

Roman Kholmatov

Roman Kholmatov naix a Ucraïna al 1994. Comença els seus estudis musicals als 4 anys

al Kherson Young Music School i després va seguir al Kiev Mykola Lysenko Special

Secondary Music School. Es va llicenciar al Kiev Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine i després ha fet estudis de màster com a solista, intèrpret d’orquestra i d’orquestra de cambra, així com de profesor. A més, actualment està estudiant un màster de violí a l’Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid.

Pel que fa a premis ha rebut primers premis al Third Chamber Music Competition I. Paderewski al 2010 i al V Mirecourt International Violin de França; un segon premi al

V Vasco Abadjiev International Violin Competition de Sofia (Bulgària) i nombrosos

tercers al “Silver bell” Uzhhorod del 2004, al “Accords of Khortytsia” Zaporizhia del

2010 i al “First Eugene Ysaye International Violin Competition” de Liege (Bélgica). A

més ha rebut premis especials al “First Oleh Krysa Violin International Competition” de

Lviv (Ucraïna) al 2013 i al “Renaissance Music Contest – Festival” d’Armenia al 2015.

Jevgēnijs Čepoveckis

Nascut al 1995 a Riga, Letònia, Jevgēnijs Čepoveckis va rebre les seves primeres

classes de violí als quatre anys. Ara, estudia a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Graz amb el professor Boris Kuschnir.

Čepoveckis és el guanyador del XXVI Concurs Internacional de Violí Andrea

Postacchini a Fermo, Itàlia, i del 3r Concurs Internacional de Violí Oleh Krysa a Lviv,

Ucraïna. També ha rebut nombrosos premis especials a la millor interpretació d’una

peça virtuosa, d’una peça contemporània i el premi del públic en diversos concursos.

Jevgēnijs va ser seleccionat com a artista del Vienna Konzerthaus’s Great Talent i ha

actuat com a solista per tota Europa, Israel i Nova Zelanda.

Magdalena Sypniewski

Magdalena Sypniewski naix a França l’any 1996. Com a violinista ha estudiat en

nombroses entitats com en el Conservatoire de Paris (CNSM) amb Roland Daugareil, a

l’HFM of Berlin Hanns Eisler amb Stephan Picard, així com un postgrau de música

barroca sota les classes de Patrick Bismuto.

Entre altres premis, destaquen els premis especials de “Académie Ravel” al 2016 i al

Concurs Internacional Ginette Neveu al 2015.

Actualment és concertino a “l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire” i ha estat a

l’acadèmia de l’Orquestra de París. Des del 2017 és convidada habitual als festivals de

música de cambra amb el Sypniewski String Trio i també ha interpretat el concert per a

violí de Mendelssohn amb la “Chambre symphonique” de Toulouse al 2017.