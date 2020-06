Cultura de la Generalitat impulsa de nou les activitats del Circuit Cultural Valencià amb els municipis

Print This Post

La majoria de les activitats comencen el 6 de juny a poblacions com Alzira, Aldaia, Tavernes de la Valldigna i Llíria

Es disposarà de totes les mesures de seguretat, higiene i distància física

El Circuit Cultura Valencià és un programa de cooperació interinstitucional que propicia l’Institut Valencià de Cultura amb els ajuntaments valencians que presenten programacions escèniques, musicals i audiovisuals variades, estables, professionals i de qualitat.

En l’actualitat el Circuit té 83 membres, 81 corresponents a poblacions i dues universitats públiques, la Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant.

Els municipis i universitats que formen part del Circuit Cultural Valencià en l’actualitat són: Alcàsser, Aielo de Malferit, Alacant, la UA d’Alacant, Alboraia, Alcoi, Aldaia, Algemesí, Almassora, Almussafes, Altea, Alzira, Banyeres de Mariola, Benetússer, Benicàssim, Benifaió, Benlloc, Benimodo, Betxí, Bocairent, Borriana, Buñol, Burjassot, Callosa d’en Sarrià, Callosa de Segura, Canals, Carcaixent, l’UJI de Castelló, Cheste, Corbera, Cullera, Dénia, el Campello, el Puig, Elx, Gandia, Godella, Guardamar del Segura, Ibi, la Pobla de Vallbona, la Vila Joiosa, l’Alcúdia, l’Alfàs del Pi, l’Eliana, Llíria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Monòver, Morella, Mutxamel, Nules, Oliva, l’Olleria, Onda, Ondara, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Petrer, Picanya, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja, Sagunt, Sant Mateu, Santa Pola, Silla, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Vila-real, Villena, Vinaròs, Xàbia, Xàtiva i Xirivella.

En aquest marc i amb l’objectiu de reactivar la programació cultural al llarg del nostre territori, el Circuit ha començat a recuperar l’activitat a les poblacions valencianes. La primera de les activitats del Circuit va ser el concert íntim d’Andreu Valor al pati de l’Ajuntament de Sumacàrcer, gravat el 13 de maig però es va poder gaudir en ‘streaming’ el 15 de maig, el qual forma part de l’oferta d’aquesta setmana al canal #QuedatACasa del web de l’IVC.

Tot i que el protagonisme damunt de l’escenari el tingueren el cantautor Andreu Valor i els seus músics, a la platea l’homenatge fou per a les víctimes del coronavirus: 30 cadires buides, de diferents procedències i formes, serviren per a simbolitzar el públic, amb totes les diversitats possibles, que, desgraciadament, ja no podrà estar entre nosaltres.

Programació a Llíria

Ja amb la presència del públic, el 6 de juny a partir de les 22 hores, se celebra a Llíria un espectacle que, amb el títol ‘El despertar de les arts’ connecta música, dansa, teatre, cinema, disseny i patrimoni en un gran esdeveniment. A més l’IVC, mitjançant la Filmoteca Valenciana, cedirà imatges cinematogràfiques valencianes del principi del segle XX. Aquests fragments dels inicis del cinema mut valencià, de gran valor documental, es projectaran sobre l’escenari mentre el reconegut guitarrista i professor del Conservatori de Llíria, Rafa Serrallet, els acompanyarà musicalment amb la interpretació d’obres de Penella, Padilla, Serrano i Albéniz, entre altres.

L’actriu valenciana Rosana Pastor serà la conductora d’aquesta nit multiartística, a la qual contribuirà amb una breu interpretació d’uns textos de la dramaturga Núria Vizcarro. La dansa també serà protagonista gràcies a la companyia Transfermove, que lideren Iris Pintos i Toni Aparisi. I tots els representants de les diferents arts en l’escenari lluiran vestuari del dissenyador Francis Montesinos.

Programació a Tavernes de la Valldigna

També el 6 de juny comença a Tavernes de la Valldigna el cicle ‘El balcó de la cultura’ amb l’actuació d’Elena Grau Trio. Tots els dijous de juny i juliol a la plaça de l’escriptor Rafael Chirbes hi haurà microactuacions de 30 minuts de Jonatan Penalba Trio (11 de juny), Ruben Parejo & Ausiàs Parejo (18 de juny), Pete Lala Trio (25 de juny), Ximo Brines (2 de juliol), Francesc Burgos (16 de juliol) i Josep Casanova (30 de juliol), entre altres.

Programació a Aldaia

A Aldaia a partir del 6 de juny hi haurà actuacions de carrer amb el títol ‘Desconfinament pels carrers’, una producció de Comedy Plan, amb la soprano Saray García, el tenor Pascual Andreu i l’actor Rafa Alarcón. Serà a les 20.30 hores els dies 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 25 i 27 de juny.

Programació a Alzira

La programació a Alzira amb el lema ‘Cultura al teu costat’ comença amb el concert ‘Loving Rossini’ el 6 de juny a les 19.30 hores al claustre de la Casa de la Cultura. Al mateix lloc hi haurà un altre concert de música clàssica el 13 de juny i un altre el 12 de juny de música en valencià.

Un altre espai a Alzira de nova trobada amb la cultura serà el camp d’esports de Venècia, on el 19 de juny a les 18 hores es lliuraran els Premis nan@fest… Amb l’actuació de Nànets Band Rock i a partir de les 20.00 hores l’actuació de Limbotheque.

El dissabte 20 de juny, també al camp d’esports a les 20.00 hores hi haurà un concert del grup Las Vegas Jazz Band.

Amb el nom de ‘Somriu als balcons’, Produccions Scura presentarà el 21 de juny un espectacle d’animació itinerant.

I a partir del 25 de juny se celebrarà el XXXII Encontre de Teatre d’Estiu (Confinat) amb tres espectacles al Claustre de la Casa de la Cultura, el 25 de juny ‘Làzaro’, de la companyia Leamok, el 26 de juny ‘Mathausen, la voz de mi abuelo’, de Trajín Teatro, i el 27 de juny ‘Joc de xiquetes’ de Bullanga Teatro.

El 25 de juny, també com a part del festival, al carrer de les Escoles Pies la companyia Ertza presentarà l’espectacle de dansa, ‘Meeting Point’.

Altres propostes posteriors són la cavalcada Comedy Plan amb l’actuació d’Òscar Tramoyeres a Llíria el 26 de juny o, ja per al mes de juliol les d’Almassora l’11 de juliol amb l’obra ‘Cataplum’ de la companyia Domingo M. Belaire, i el 25 de juliol l’espectacle ‘Pop’ de La Fam Cia de Teatre.