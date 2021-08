Cultura, tradició i espectacles a l’aire lliure a Quart de Poblet

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha programat, de la mà de les associacions locals, un mes de setembre en el qual prioritza la seguretat, extrema les mesures sanitàries i demana prudència a la ciutadania

Cultura, festes tradicionals i espectacles a l’aire lliure seran els protagonistes del mes de setembre a Quart de Poblet. El municipi de l’Horta celebrarà en els pròxims dies les seues festes Patronals, Populars i de Moros i Cristians, per la qual cosa, en aquesta ocasió, en un escenari molt més atípic de l’habitual i amb les falles presents en el calendari, ha organitzat amb la mateixa il·lusió i, sobretot, amb molta cautela, un programa d’actes que espera satisfer a tots els públics.

Les festes patronals enllacen amb unes falles estiuenques en una volta de les vacances en les quals canviarem el vestit de bany per la indumentària valenciana i els gelats pels xurros.



Setembre en viu és el lema triat pel consistori per a encapçalar un programa d’actes dissenyat al costat de l’associacions locals i que, encara que és molt més reduït que anys anteriors, vol demostrar la devoció de Quart de Poblet per la seua festa i les seues tradicions. L’Ajuntament ha agraït a totes les falles, associacions culturals, comissions de festes, comparses de Moros i Cristians i clavaries, la bona predisposició i col·laboració que han demostrat en anteposar la salut a la celebració de determinades activitats.



Els actes més emotius no faltaran en les falles 2021, per la qual cosa la plantà, el lliurament de palets, ofrena o cremà seran els actes estrela.



Els xiquets i xiquetes també podran gaudir d’espectacles dissenyats especialment per a ells; juntament amb la Cultura, que també tindrà un marcat protagonisme en les festes patronals de Quart de Poblet. Concerts, actuacions infantils, salves als patrons i trets pirotècnics commemoraran unes dates que, encara que no lluiran com sempre, posaran el fermall d’or al mes de setembre més esperat per festers i festeres.



Encara que Quart de Poblet no té toc de queda, l’Ajuntament extremarà els controls per a assegurar el compliment de les mesures sanitàries vigents i anima als seus veïns i veïnes a gaudir, però amb cautela.