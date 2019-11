Curs de Defensa Personal impartit pel grup especialitzat de la Policia Local d’Alaquàs.

Print This Post

26 veïnes d’Alaquàs participaven ahir de vesprada en una nova edició del Curs de Defensa Personal impartit pel grup especialitzat de la Policia Local del municipi a les instal•lacions de la Casa de la Dona.



Una cita que va comptar tant amb una part teòrica com pràctica i que té per objectiu dotar a les participants de tècniques innòcues i senzilles per a poder previndre determinades situacions de perill.

-Divendres 22 de novembre, de 9 a 12 hores, nova sessió.

-Activitats emmarcades dins dels actes programats entorn a la commemoració del 25 de novembre,

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.