Dansa, poesia i sabates roges contra la violència de gènere en Godella

El Dia Internacional Contra la Violència de Gènere es va reivindicar a Godella amb una concentració a la porta de la casa de la vila. A les 12 hores del 25 de novembre acudien a la cita regidores, regidors, personal de l’Ajuntament i un bon grapat de veïns i veïnes. Destacaven les tres associacions de dones del poble. Acompanyades per les dones grans de la residència La Saleta, A Cada Lluna, les Ames de casa Tyrius i Mujeres por la calidad de vida van col·laborar activament –una vegada més— amb la lectura de poemes contra la violència de gènere. La Jove Companyia Gerard Collins s’encarregava de donar el toc més fresc, amb una actuació de dansa a càrrec d’alumnes del seu programa de formació intensiva. Al final, seguint una iniciativa de l’artista Elina Chauvet, van ser homenatjades les dones assassinades a Espanya durant 2019, amb una sabata roja per cadascuna d’elles.

La regidora d’Igualtat Teresa Bueso va iniciar l’acte recordant el compromís de l’Ajuntament en la lluita per la igualtat. Va demanar a les institucions que destinen recursos econòmics per desenvolupar polítiques en aquest sentit. Per últim, va destacar tota una sèrie d’iniciatives que l’Ajuntament de Godella ha posat i posarà en marxa durant aquesta i la passada legislatura. “L’acció contra tota mena de violència contra les dones, i la lluita per la igualtat, són un eix central de l’acció del nostre grup de govern”, va afegir.

Tot seguit, estudiants de la Jove Companyia Gerard Collins oferien una performance de dansa. La seua presència i actuació –fruit de la col·laboració amb la regidoria de Cultura— va ser molt ben valorada per les persones assistents. Més tard, les associacions de dones i residents de La Saleta van llegir poemes i escrits en contra de la violència masclista. Abans de guardar el minut de silenci, se’n dipositaren 52 sabates roges sobre un llaç morat en la porta del consistori. Veïns i veïnes s’acostaven de forma espontània a recollir les sabates per a disposar-les totes juntes, enmig del rogle que formaven les persones concentrades. Mentrestant es llegien els noms de les víctimes. L’última fou assassinada a Tenerife el mateix 25 de novembre. Sara.