Dansa València desplega quatre peces breus en els claustres del Centre del Carme

El claustre gòtic acollirà les representacions de CocinandoDanza, Cia. Marroch i Daniel Doña

El claustre renaixentista serà l’escenari del pícnic de Júlia Godino i Alexa Moya

Dansa València, el festival organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant el IVC, celebra demà, 11 d’abril, una matinal de quatre espectacles en el Centre del Carme (carrer Museu, 2 i 4).

L’antic convent rehabilitat per a ús cultural acull la segona i última jornada del cicle ‘Moviments Urbans’, una iniciativa desenvolupada en col·laboració amb la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València que aspira a situar la dansa en espais on no es programa habitualment.

Claustre gòtic

El claustre gòtic serà l’escenari per a tres de les peces breus programades. En aquest espai de severs arcs apuntats i mènsules amb animals monstruosos, figures antropomorfes i escuts heràldics, els valencians CocinandoDanza ensenyaran als més xicotets les normes de circulació a través de ‘Trànsit’.

La proposta demostrarà que els passos de vianants, els semàfors i els senyals de trànsit poden conformar una dansa de color. Els ballarins ensenyaran als espectadors tot el que necessiten saber per a circular amb seguretat i fer-ho, a més, d’una manera sostenible i respectuosa amb el mitjà patrimonial.

El claustre, construït en els segles XIV i XV, servirà d’escenari a les 12.30 hores a la companyia emergent alacantina Marroch per a representar la seua coreografia ‘Entre nosaltres’, sobre les relacions interpersonals, i a les 13.15 hores a Daniel Doña (Granada), que en el trio ‘Camp tancat’ rastreja les petjades culturals i artístiques dels anys quaranta i cinquanta que van donar lloc a les avantguardes de postguerra a Espanya.

Claustre renaixentista

Júlia Godino i Alexa Moya (Barcelona) ballaran a les 12.00 hores el seu ‘Pícnic on the Moon’ al costat del pou del claustre renaixentista, una galeria de columnes que es va projectar en la segona meitat del segle XVI, encara que la seua conclusió es va demorar fins al primer quart del segle XVII. En la coreografia, les ballarines juguen amb els conceptes de vertader i fals a partir de l’experiència d’un pícnic al sol en el sud de França.