Débora Marí: «El futur del turisme de Cullera passa per la sostenibilitat»

La localitat presenta en FITUR la seua nova estratègia de promoció basada en productes turístics / Inclou en la seua oferta un pack esportiu per a equips professionals

El turisme de Cullera serà sostenible o no serà. Així de clar ho ha deixat hui la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Débora Marí, durant la presentació en FITUR 2020 de l’aposta per convertir Cullera en una destinació turística intel·ligent.

La nova responsable de la política turística municipal ha marcat la línia estratègica de cara als pròxims anys pel que fa a la principal indústria de la ciutat. «Hem d’explorar els nostres recursos des de la responsabilitat i la sostenibilitat», ha assenyalat Marí, conscient que és «l’aposta més intel·ligent no sols per a millorar l’experiència dels turistes des d’una perspectiva de qualitat, sinó també la qualitat de vida de la ciutadania de Cullera».

En eixe sentit, ha assenyalat que episodis com el recent temporal Glòria demostren la importància d’actuar des de ja per a frenar el canvi climàtic i evitar que recursos de primer ordre com les platges es vegen afectats.

Marí ha remarcat que l’aposta per convertir Cullera en una destinació turística intel·ligent «no sols és de l’equip de govern, sinó un compromís de tota la ciutat perquè es tracta d’una estratègia global que pretén canviar de paradigma i establir les bases del model turístic del futur».

Així mateix, ha posat en valor la col·laboració públic-privada en este aspecte «des d’una governança pública i participativa». «Per a nosaltres anar de la mà del sector empresarial és fonamental si volem aconseguir una destinació que cresca de manera responsable i sostenible».

Accions 2020

Cullera ha presentat hui en FITUR 2020 la seua nova estratègia de promoció basada en la segmentació de l’oferta per productes turístics en línia amb les grans destinacions de la Comunitat Valenciana.

A més de la tradicional oferta de sol i platja, Cullera se centrarà en el turisme gastronòmic, l’esportiu, el familiar, el cultural, l’oci, el de naturalesa, l’LGTBI, el turisme de negocis i el basat en les produccions audiovisuals.

El que pretén amb això Visit Cullera, segons ha explicat el seu gerent, Camille Poret, és aprofitar els recursos ja existents en la localitat per a generar un major flux de visitants al llarg de tot l’any i, d’esta manera, continuar desestacionalitzant el turisme.

L’aposta pel turisme esportiu, per exemple, pretén aprofitar la demanda de molts equips professionals del nord d’Europa que durant els mesos de desembre, gener i febrer busquen en països del sud espais on poder fer les seues estades hivernals durant les aturades que es donen en les seues competicions a causa del fred.

Cullera ha preparat packs turístics juntament amb el sector de l’allotjament en el qual oferirà les instal·lacions esportives municipals en moments que no s’utilitzen per part dels usuaris perquè estos conjunts puguen desenvolupar els seus entrenaments.

En total, al llarg d’enguany el municipi té previst implementar un total de 20 accions del Pla Director de Turisme Intel·ligent (PDTI) que marca l’estratègia a seguir els pròxims quatre anys.

Este Pla és un full de ruta que permetrà impulsar la ciutat com a destinació turística competitiva, sostenible, accessible i intel·ligent tenint en compte les fortaleses i oportunitats que s’oferixen en el municipi.

Visita del president

Durant el Dia de la Comunitat Valenciana en FITUR, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat l’estand de Cullera on ha sigut rebut per l’alcalde i diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor; la regidora de Turisme; el regidor de Ciutadans, José Palacios i representants del col·lectiu empresarial de la localitat.