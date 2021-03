Declaracions de Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT PV sobre valoració de les dades de l’atur de febrer 2021 a la Ribera

Connect on Linked in

Les males dades de l’atur a la Ribera afecten especialment dones i joves

És necessari derogar la Reforma Laboral i pujar l’SMI

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de febrer del 2021 a la Ribera, s’ha situat en 23762 persones, és a dir, 796 aturats més que el mes de gener, un increment mensual del 3’47%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 4312 aturats més que el mateix mes del 2020 el que suposa un increment de desocupació anual del 22’17%.

Quant a la contractació, s’han registrat 11521 contractes al febrer 2021, la qual cosa ha suposat 2960 contractes menys que en el 2020 és a dir un 20’44% de disminució interanual. Per gèneres, 3872 han sigut a dones (33’61%) i 7649 a homes (66’39%). La contractació indefinida mensual és de 651 contractes i la contractació temporal és de 10868 contractes el que significa un 5’65% en indefinits i la temporal un 94’33%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 86’20% a jornada completa i un 13’80% a temps parcial.

Per a Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT-PV, les dades del mes de febrer són dolents, com era d’esperar després del tancament de l’hostaleria i altres activitats. Es torna a constatar els efectes perniciosos de la pandèmia sobre l’activitat econòmica i l’ocupació per la qual cosa és necessari posar tots els mitjans per a accelerar el procés de vacunació; continuar mantenint els ERTO i reforçar l’actual escut de protecció social.

Per a Roselló, “la millor notícia per al 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, seria que el Govern complisca els seus compromisos i derogue la reforma laboral de 2012, perquè la recuperació no pot assentar-se en la precarietat, temporalitat i parcialitat dels contractes, que afecten sobretot les dones i als joves”

Així mateix, cal que es puge l’SMI, fins als 1000 euros al mes en 2021, una qüestió de justícia social, que impulsarà l’activitat i contribuirà a lluitar contra la bretxa salarial, perquè són les dones les que tenen salaris més baixos.