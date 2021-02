Declaracions de Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT PV sobre valoració de les dades de l’atur de gener 2021 a la Ribera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les dades de l’atur a la Ribera tornen a mostrar la precarietat i fragilitat de l’ocupació

Urgeix derogar la Reforma Laboral del 2012

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de gener del 2021 a la Ribera, s’ha situat en 22966 persones, és a dir, 1328 aturats més que el mes de desembre, un increment mensual del 6’14%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 3762 aturats més que el mateix mes del 2020 el que suposa un increment de desocupació anual del 19’59%.

Quant a la contractació, s’han registrat 15038 contractes al gener 2021, la qual cosa ha suposat 1168 contractes menys que en el 2020 és a dir un 7’21% de disminució interanual. Per gèneres, 4750 han sigut a dones (31’59%) i 10288 a homes (68’41%). La contractació indefinida mensual és de 637 contractes i la contractació temporal és de 14401 contractes el que significa un 4’24% en indefinits i la temporal un 95’76%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 84’92% a jornada completa i un 15’08% a temps parcial.

Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT-PV, les dades de l’atur i contractació indiquen un comportament bastant similar al registrat fa un any, a la comarca, on les campanyes en l’agricultura i en el comerç són molt curtes i agreujades amb xifres més extremes després de la pandèmia.

El que tampoc varia és una cosa a la qual ens hem habituat és a conviure,com són les grans bretxes que registren les dades: de gènere, d’edat, territorials, etc el que ens recorda la major dificultat a la qual s’enfronta una gran part de la població a l’hora de trobar ocupació;Bretxes que si no s’atallen s’engrandiran després de la pandèmia.

Per a Roselló, “és necessari reformes socials, negociades amb els agents socials que garantisquen la reconstrucció de la comarca sense deixar ningú arrere, que s’aconseguirà amb la derogació de la Reforma Laboral, la pujada del salari mínim interprofessional i la reforma de les pensions. Eixos prioritaris per a afavorir el consum i el creixement econòmic” tot això acompanyat de “la necessitat d’impulsar les polítiques actives d’ocupació i més recursos per als serveis públics d’ocupació”

Així mateix, torna a posar en valor la pròrroga dels ERTES, un element fonamental que frena els estralls sobre l’ocupació i l’activitat d’una crisi sense precedents i demana que reforçar i ampliar l’escut de protecció social, més enllà fins i tot de la pandèmia.