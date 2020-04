Denunciat un centre de medicina estètica que oferia test de coronavirus sense llicència

Connect on Linked in

Amb seu a València, oferia els test en xarxes socials “en exclusiva” per als seus clients habituals

La Guàrdia Civil ha denunciat a un centre de medicina estètica de València que oferia test per a la detecció del covid19 sense tindre autorització per a aquesta activitat. L’empresa denunciada utilitzava les xarxes socials per a oferir les anàlisis de coronavirus per als quals no tenia llicència.



Una vegada detectats aquests anuncis per la Guàrdia Civil, els agents van creuar les dades amb la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. Des d’aquest organisme, es va comunicar la inexistència dels permisos necessaris per a realitzar els test.



En els anuncis publicats –ja retirats després de la denúncia-, el centre denunciat oferia el test “en exclusiva” als seus pacients, amb possibilitat de practicar-lo a domicili. A més, asseguraven disposar del resultat en 24 hores