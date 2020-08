Des de hui, noves mesures dirigides al control de la transmissió comunitària del coronavirus

Connect on Linked in

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va comparèixer ahir dilluns en roda de premsa per a explicar com s’implantaran en la Comunitat Valenciana les mesures acordades entre totes les comunitats autònomes divendres passat durant el Ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Es tracta de limitacions que entren en vigor en la Comunitat Valenciana a partir de hui dimarts i que tindran una vigència de 21 dies. Les mesures es refereixen a oci nocturn, hostaleria i restauració, esdeveniments massius, residències, tabac i garbellats. Les mesures van dirigides al control de la transmissió en els àmbits que actualment són l’origen dels brots epidèmics de major risc, i amb l’objectiu de controlar la transmissió comunitària. Pel que fa a l’oci nocturn, en la Comunitat Valenciana se suspén l’activitat de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe. Així mateix, en els establiments d’hostaleria i restauració, terrasses i bars o restaurants de platja, s’han d’assegurar 1,5 metres entre les taules o agrupacions de taules. Esta distància ha d’estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions, que han de tindre una ocupació màxima de 10 persones. D’altra banda, els establiments i serveis d’hostaleria i restauració han de tancar no més tard de la 01.00 hores. A més, no es poden consumir productes o begudes de l’establiment fora de l’àrea limitativa de la terrassa, i no es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics. La translació a la Comunitat Valenciana de les mesures acordades per a tota Espanya contempla, així mateix, la recomanació de limitar les reunions familiars o socials, en espais privats, a un màxim de 10 persones.