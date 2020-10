Des de l’Umbracle de València es ret homenatge a les més de 1600 víctimes del coronavirus en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana ha retut homenatge aquest dijous a les seues víctimes del coronavirus, els 1.680 valencians que han perdut la vida des de març i als qui segueixen patint les seqüeles, a un dia del 9 d’Octubre, amb una crida d’unitat per a “portar-les sempre en el cor” com a referents de lluita i per a no repetir els errors.

L’acte solemne en l’Umbracle de les Arts i les Ciències de València ha estat presidit pel President de la Generalitat, Ximo Puig, i tot el Consell del Botànic juntament amb els Presidents de Diputacions i l’alcalde de València, Joan Ribó.

A més ha comptat amb dos veus en primera persona: un representant de les víctimes, el germà de Rafa Motes que va morir fa cinc mesos, i la cap de malalties infeccioses del General d’Alacant, Esperanza Merino. Les seues reivindicacions passen per reconéixer, retraure i recordar que la ciència guie el comportament de tots.

Després d’un minut de silenci s’ha inaugurat l’escultura ‘En rècord de la terra’ que recordarà a les víctimes de la Covid-19, i que conté terra de les 33 comarques valencianes. L’escultura, creada per l’artista Rosa Antolí, en col·laboració amb l’IVAM i amb el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, que han sigut els encarregats de recollir terra de les diferents comarques, serà l’únic punt de la Comunitat Valenciana que compta amb terra de tot el territori valencià.