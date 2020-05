Des del Col·legi d’Advocats d’Alzira es rebutja el Pla de Xoc del Ministeri de Justícia per ineficaç: Les vacances judicials han de concentrar-se durant el mes d’Agost.

Connect on Linked in

Després de l’última Junta de Govern el Col·legi d’Advocats d’Alzira, va adoptar per unanimitat rebutjar el Pla de Xoc aprovat pel Ministeri de Justícia, atés que no és eficaç. El Degà del Col·legi d’Advocats d’Alzira Agustín Ferrer comente que estem davant una mera operació de maquillatge, atés que l’única manera de desembossar els jutjats és amb més mitjans, expedient electrònic, digitalització dels processos de treball, notificacions electròniques, més personal i compliment escrupolosa dels horaris establits.

És evident que tots els treballadors tenen dret a un mes de vacances, i per tant els jutges, magistrats, lletrats de l’administració, fiscals i funcionaris tenen dret a un mes de vacances, però han de concentrar les seues vacances durant el mes d’Agost, atés que en cas contrari estaríem davant un carrusel de vacances, durant tot l’any, que suposarà treballar a mig gas, és un luxe que no podem permetre’ns, ja que és molt més eficaç treballar amb serveis mínims durant el mes d’Agost – oberts els jutjats- com fins ara, que permetre les vacances durant tot l’any.

És una qüestió d’eficàcia, només amb més hores de treball s’aconseguirà desembossar els jutjats, de res serveix escalonar les vacances durant els mesos de Juny a Setembre o durant la resta de l’any, ja que les hores de treball són les mateixa, han d’adoptar-se mesures eficaces reals.

Els advocats estem disposats a treballar més i més dur, sempre ho hem fet i en aquests moments tan tràgics per a Espanya, l’advocacia doblega els seus esforços, i defensarà els drets dels ciutadans amb més força que mai, en uns moments en què alguns drets fonamentals semblen estar en perill.

No podem caure en plantejaments efectistes que sonen bé, però que, si s’aprofundeix i es coneix la realitat judicial, res resolen, l’administració de Justícia ha d’aprofitar aquest moment per a modernitzar-se, agilitar els processos, implantar de manera urgent l’expedient electrònic, la notificació electrònica als ciutadans, és el moment de fer el canvi. És molt fàcil, habilitar el mes d’Agost, el paper ho aguanta tot, amb dues paraules queda habilitat el mes d’Agost, el problema de l’embós judicial és de mitjans, de res serveix dir que serà hàbil el mes d’Agost, si no es dota de mitjans adequats, no serveix per a res. Estem com sempre, davant una qüestió merament econòmica, només amb més hores de treball per part dels funcionaris, i amb més funcionaris s’aconseguirà desembossar els jutjats, més hores que òbviament tenen un cost major, només amb mitjans telemàtics i l’expedient electrònic desembossarem els jutjats, és a dir amb més diners. No podem afrontar el repte que se’ns planteja sense mitjans, i per tant sense una dotació econòmica concreta perquè el pla de xoc del Ministeri de Justícia siga real i efectiu.