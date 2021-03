Des del Partit Popular d’Alzira sol·licitem que es modifique la ubicació dels escombriaires en el Barri de Sant Joan

Connect on Linked in

Com és cada vegada més habitual, continuem esperant alguna contestació per part del bipartit format per Compromís i PSOE.

La situació en alguns barris de la nostra ciutat deixa molt a desitjar i des del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Alzira, hem sol·licitat mesures urgents i eficaces per a resoldre la problemàtica que, segons denuncien els propis veïns, genera l’acumulació de residus i abocaments incontrolats en nombroses zones del nucli urbà i del terme municipal.

Els propis veïns ens han fet arribar diverses queixes acompanyades de material fotogràfic on s’aprecia l’estat d’abandó que presenten unes certes zones de la ciutat i en punts concrets i perfectament localitzats com pot ser el barri de Sant Joan i voltants. Aquesta situació afecta de manera molt negativa a la imatge de la ciutat i sobretot crea problemes de salubritat provocada per l’acumulació de fem i estris i genera la proliferació de plagues d’insectes i rosegadors.

En aqueix sentit, el Partit Popular el 6 d’octubre de 2020 va registrar un escrit a l’equip de govern en el qual exposava el següent: “Que en alguns carrers i places de la ciutat d’alguns barris com poden ser Sant Joan- Piletes, La Malva o la Vila que per les característiques dels seus carrers i voreres que són molt estretes, el tema del fem empitjora perquè deixen estris al voltant del contenidor i hi ha zones on s’obstaculitza fins i tot el pas de vianants per les voreres”. I per això sol·licitàvem que en aquests barris en particular s’estudiara la ubicació dels contenidors o bé es buscara un sistema alternatiu de recollida.

Que no contesten a les nostres propostes escrits pot entrar dins del joc polític que ells criticaven quan eren oposició, però en el fons és una falta de respecte a la ciutadania alzireña i en concret a aquests barris que són els que pateixen l’abandó dia a dia.

El Partit Popular presentarem una moció per al ple del mes d’abril, en la qual exigirem que realitzen l’estudi d’una nova ubicació dels contenidors o que es busque un sistema alternatiu de recollida del fem.

El discurs de l’equip de govern que amb la seua gestió, Alzira és una ciutat més amable, més verda i més neta xoca frontalment amb la realitat. Basta fer un volt per la ciutat i el seu terme per a descobrir a cada racó munts de fem, enderrocs i estris que proliferen a tota velocitat sense que els partits del “Pacte de la Vila “aconseguisquen revertir la situació.