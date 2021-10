Des del PP demanem a l’alcalde que faça les gestions oportunes per a obrir els centres de la tercera edat

Print This Post

Els nostres majors necessiten reprendre els seus moments d’oci i relacionar-se de nou

Des que la crisi sanitària pel covid 19 va paralitzar la majoria d’activitats quotidianes, hem anat recuperat una certa normalitat en pràcticament la majoria d’esdeveniments i moltes associacions han recuperat la seua activitat quasi al 100%.



Des del Partit Popular, creiem que les persones majors són el col·lectiu que més ha patit els efectes de la pandèmia, primer va ser la seua vulnerabilitat al virus, en molts casos l’aïllament solitari i hui dia el no poder reunir-se amb les persones que compartien en els “Clubs de Jubilats” els seus moments d’oci.



Actualment la majoria d’aquestes persones que tenien l’al·licient de reunir-se els caps de setmana a sopar, compartir amb gent de la seua mateixa edat fins i tot de ballar, han vist que no s’ha représ aqueixa activitat que, per a la majoria, suposava una cosa molt important per a ells, una motivació en el seu dia a dia que els obliga a eixir de la seua casa, sentir-se ocupats i felices.



Des del Partit Popular creiem que, sempre que es respecten les mesures sanitàries que la situació requerisca a cada moment, haurien de reprendre l’obertura dels Clubs de la tercera edat amb les activitats que es puguen permetre marcades per les autoritats sanitàries, hui més que mai que celebrem el dia internacional de les persones d’edat. No entenem que en un bar es puguen ajuntar persones a sopar o fins i tot pròximament en els casals fallers i els nostres majors no puguen reunir-se i compartir alguna estona d’oci quan són els que més necessiten distraure’s després de les restriccions que han viscut des del principi de la pandèmia.



Els Populars demanem a l’alcalde que realitze les gestions oportunes per a poder obrir aquests centres com més prompte millor i que els seus usuaris puguen tornar a les seues activitats.