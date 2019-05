Desapareix l’últim vestigi del franquisme a l’Alcúdia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El carrer Mestre Miguel Jarque passarà a denominar-se carrer Mestres.

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà en el darrer plenari de la legislatura, per unanimitat, una moció de Compromís per l’Alcúdia i PSPV, per a donar compliment de la Llei de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana i a la Llei de Memòria Històrica, canviant el nom del mestre falangista i president de la Junta Local de Llibertat Vigilada, Miguel Jarque, durant els primers anys del franquisme.

Després de la recent retirada de les 23 plaques amb el “yugo y las flechas” del “Instituto Nacional de la Vivienda” que encara quedaven en alguns edificis, en compliment de la moció aprovada pel nostre ajuntament en 2007, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha donat compliment a les lleis estatal i autonòmica sobre memòria democràtica, aprovant el canvi de denominació del carrer Mestre Miguel Jarque que passarà a ser carrer Mestres.

Tot i que el nomenclàtor dels nostres carrers va ser modificat en els primers anys de la democràcia municipal (a partir de 1979) hi havia encara un carrer que fa referència a una persona força vinculada a la dictadura franquista. Es tracta del carrer Mestre Miguel Jarque.

En tindre indicis sobre l’executòria d’aquest mestre de primària, l’Ajuntament va demanar un informe a l’expert Carles Xavier Senso i Vila, doctor en Història i llicenciat en Periodisme, informe del qual és després que, en efecte, Miguel Jarque Cervera va estar políticament vinculat a les dues dictadures espanyoles del segle XX, la del general Miguel Primo de Rivera, i la del general Francisco Franco, en tots dos casos desenvolupant tasques de caràcter polític que implicaven la conculcació dels drets de tercers.

En la seua condició de membre de FET y de las JONS, el 23 de novembre de 1940 va ser nomenat Vocal de la Gestora Municipal (Ajuntament), en el qual va ser confirmat en octubre de 1943. Cervera va presidir també, des de 1943 fins a la seua extinció, la Junta Local de Llibertat Vigilada, encarregant-se així del control dels presos polítics que havien obtingut, després del seu empresonament, la llibertat condicional.

Les Juntes Locals com la presidida per Jarque exigien als reus un informe mensual personal i podien revocar la llibertat vigilada en la qual es trobaven. Segons la historiografia actual, la situació dels presos en llibertat condicional era molt difícil. Solien ser detinguts una vegada darrere l’altra davant qualsevol senyal d’activitat subversiva, vivien pendents de qualsevol denúncia i, sobretot, en petites poblacions (com la nostra aleshores) acabaven en una espècia de mort civil, fins i tot quan ja havien aconseguit la llibertat definitiva.

En 1946, Miguel Jarque va ser nomenat Director de les Escoles Graduades de Xiquets de les Escoles Nacionals de l’Alcúdia, càrrec que va desenrotllar fins a la seua jubilació en 1956. Durant tot aquest temps, va ser membre prominent de l’estructura local de FET y de las JONS.

Davant la possibilitat del canvi de denominació del carrer Mestre Miguel Jarque, es va convocar els veïns del susdit carrer a una reunió per tal que conegueren les intencions dels grups del PSPV i Compromís, així com les raons que els duien a proposar el canvi de denominació del carrer. En la reunió, els veïns que acudiren es van manifestar plenament d’acord amb el canvi de denominació del carrer i van proposar com a nom nou el de “Carrer Mestres”, amb l’objectiu de retre homenatge a les dones i homes que han passat pel nostre poble amb l’ànim de traslladar als nostres xiquets i xiquetes, a la nostra joventut, el desig de coneixement i l’horitzó de la saviesa.