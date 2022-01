Descarrega les entrades per a la cavalcada de Reis de València

Print This Post

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat que ja està habilitat el web des d’on es poden adquirir gratuïtament les entrades per assistir a la plaça de bous de València per disfrutar demà dimecres de la Cavalcada de Reis, enguany amb un format especial per les restriccions de la pandèmia

En total s’han posat disposat un total de 5.000 entrades, que cal descarregar i portar al recinte dimecres.

En concret, al web habilitat es pot accedir a través de l’adreça reisvalencia.es

En ell ja es pot adquirir gratis l’entrada; cada unitat familiar podrà adquirir un màxim de quatre localitats, i entre cadascuna de les unitats familiars hi haurà un seient de distància de seguretat

L’aforament final de la plaça serà de 5.000 persones, ja què s’ha restringit la capacitat com a mesura de precaució

A més, serà obligatori l’ús de mascaretes en tot moment, les persones majors de 12 anys hauran de portar el seu passaport de vacunació per poder accedir al recinte i no estarà permés el consum de begudes o menjar en l’interior, per a evitar que ningú es lleve la mascareta.

L’espectacle comptarà amb la intervenció de 16 companyies d’ambientació, quatre agrupacions musicals i una colla de dolçainers

Per últim arribaran Ses Majestats d’Orient, que accediran a la plaça amb un mitjà de transport que serà altra de les sorpreses de la vesprada/nit

El regidor ha agraït al president de la Diputació de València la cessió de l’espai per poder dur a terme la cavalcada estàtica i ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva per complir totes les mesures de seguretat necessàries