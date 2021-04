Detingut un home a València després de pegar-li una punyada a un policia quan li va demanar que es col·locara la màscara

Print This Post

Els agents li estaven identificat ja que presumptament havia participat en una agressió cap a un altre home

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir a València a un home de 22 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra agent de l’autoritat, quan estava sent identificat per la presumpta participació en una agressió.

Els fets van tindre lloc ahir sobre les dotze del mig dia en el districte de Ruzafa a València, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren al carrer Salamanca travesse amb carrer Reina donya Germànica, on pel que sembla, i segons diverses crides, dos homes estaven atacant a un altre amb un pal i una botella de cristall.

Els agents van acudir al lloc immediatament, localitzant al carrer Ciscar encreuament amb carrer Reina donya Germànica, a dos homes que coincidien plenament amb les descripcions aportades per les anomenades a la Sala del 091.

Els policies van esbrinar a través de diversos testimonis que els homes moments abans estaven per la zona molestant als vianants, donant puntades als vehicles estacionats i fins i tot a un motorista al qual quasi van tirar al sòl, fins que un repartidor els va recriminar la seua actitud i la van emprendre a colps contra ell arribant a tirar-lo a sòl. La víctima va aconseguir escapolir-se i fugir del lloc.

Finalment els agents mentre realitzaven la identificació de tots dos homes, ja que no es va localitzar a la víctima, li van demanar en diverses ocasions a un d’ells que es col·locara bé la màscara, fent cas omís, propinant en aqueix moment dues punyades a un dels policies, per la qual cosa va haver de ser reduït i detingut com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.