La Unitat del Dolor de la Fe edita una guia per a la prevenció i el maneig del dolor crònic

La Unitat va rebre el Premi ‘Best in Class’ en l’última edició d’aquests guardons



És unitat de referència en la Comunitat Valenciana i atén una mitjana de 17.000 pacients anuals

Amb motiu del Dia Mundial contra el Dolor, la Unitat del Dolor de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha editat una guia per a la prevenció i el maneig del dolor crònic destinada als seus pacients i també al públic en general.



Cada 17 d’octubre se celebra aquest dia amb l’objectiu de recordar la importància del tractament del dolor, considerat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una malaltia en si mateixa i el seu tractament com un dret humà.



Sota el lema “Desafiar el teu dolor”, l’Hospital La Fe ha publicat aquesta guia que recull una sèrie de recomanacions “per a previndre el dolor i si això no és possible, millorar el funcionament quotidià i la qualitat de vida de la persona que el pateix”, ha explicat María Ángeles Canós, cap de la Unitat del Dolor de la Fe.



“Ser disciplinat amb les dosis farmacològiques, realitzar exercici periòdic, dirigir les teues emocions, cuidar l’alimentació, detectar les males postures i cultivar les relacions socials i familiars, són a grans trets els principals pilars sobre els quals insistim en aquesta guia”, ha afegit la doctora Canós.



La Unitat del Dolor de l’Hospital La Fe és de referència en la Comunitat Valenciana des de 1991. Es tracta d’una unitat multidisciplinària amb personal facultatiu especialista en Anestesiologia i Tractament del Dolor; Rehabilitació; Neurologia; Psicologia Clínica, així com personal d’Infermeria. D’aquesta manera, ofereix un abordatge integral dels i les pacients amb dolor, tractant no sols la part física del dolor, sinó també l’emocional i social.

En l’actualitat, atén prop de 17.000 pacients anuals per diferents patologies i ha posat en marxa diversos programes de millora en l’atenció al pacient, com el taller de Benestar i nous protocols de derivació des d’atenció especialitzada i atenció primària. A més, a nivell formatiu organitza cursos amb la participació de “pacients experts i expertes”.



La Unitat ha introduït les tècniques més noves, com la radiofreqüència intradiscal coablática sense temperatura a nivell lumbar i cervical; les tècniques regeneratives en diferents patologies, la neuroestimulación medul·lar i perifèrica amb sistema multimodal, i el tractament amb neuroestimulación percutània (PENS). Totes elles sense necessitat d’ingrés, en ser procediments ambulatoris que es realitzen a través de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) i, per tant, permeten una recuperació més ràpida.



Premi Best in Class 2020

La Unitat del Dolor de la Fe ha sigut guardonada amb el Premi ‘Best In Class’ (BIC) en la seua categoria, en l’última edició d’aquests premis. Així mateix, ha recollit aquest premi en altres cinc edicions anteriors.



L’OMS qualifica el dolor com la major amenaça per a la qualitat de vida a nivell mundial i a Espanya és la principal causa d’absentisme laboral. S’estima que un de cada sis espanyols i espanyoles (17%) pateix dolor crònic, segons la Societat Espanyola del Dolor.



Per això, des de la Unitat del Dolor de la Fe, s’insisteix en la necessitat de continuar avançant en el tractament del dolor sota una perspectiva multidisciplinària l’únic objectiu de la qual és la millora del dolor i qualitat de vida dels i les pacients.