Diàlegs en el Belles Arts’ porta l’art del Museu a les pantalles dels ciutadans

El Museu inicia una secció de vídeos per a divulgar la col·lecció permanent per Internet

El director del Museu i un expert d’art conversaran sobre una de les peces de la pinacoteca

El Museu de Belles Arts de València inaugura una secció de divulgació de les obres d’art de la col·lecció permanent a través de vídeos en línia que es distribuiran per la web i les xarxes socials.

‘Diàlegs en el Belles Arts’ consisteix en converses del director del Museu, Pablo González Tornel, amb experts d’art sobre peces de la pinacoteca. L’objectiu és aproximar les obres d’art a la ciutadania des del rigor científic i artístic.

“Vivim en un món tecnològic amb múltiples canals de comunicació que hem d’aprofitar. La visita a un museu mai pot ser substituïda però la divulgació de l’art pot adoptar diferents formats. Aquesta nova via de difusió a través dels vídeos és un complement per a acostar l’art a la ciutadania, a les pantalles dels seus telèfons, de les seues tauletes tàctils i dels seus ordinadors”, ha explicat el director del Museu.

En cada vídeo, s’analitzarà un quadre des d’una perspectiva artística i històrica, i es contextualitzarà l’autor amb el seu temps. No obstant això, és un contingut audiovisual distés i destinat a un públic general.

Per aquest motiu, cada expert ha seleccionat l’obra d’art sobre la qual vol dialogar, per a la qual cosa ha donat prioritat, en molts casos, a factors afectius en aquesta selecció. Es combinen, d’aquesta manera, una aproximació acadèmica i una altra d’emocional a les arts visuals. Entre alguns dels professionals que comentaran l’obra d’art favorita del museu estan els professors Amadeo Serra Desfilis, Ester Alba Pagán o Sergi Doménech García.

El director del Museu de Belles Arts de València inaugura la sèrie de vídeos sent entrevistat per la vicerectora de Cultura de la Universitat de València, Ester Alba. El quadre triat per Pablo González Tornel és el ‘Tríptic de la Passió o dels Improperis’, del Bosch (ca 1450-1516), una taula que en el panell central conta la coronació d’espines, i en els dos laterals, la detenció i la flagel·lació de Crist.

L’elecció del director del Museu es fonamenta en l’impacte emocional que aquesta obra ha exercit sobre els públics de totes les èpoques. “És un quadre que commou perquè l’espectador percep el patiment d’una persona que està sent martiritzada”, ha explicat Pablo González Tornel, que ha destacat del Bosch “aquella capacitat expressiva que el distingeix de qualsevol altre pintor i que el fa tan pròxim a la sensibilitat del segle XXI. Infants i adults, persones amb formacions molt dispars i identitats culturals diverses poden acostar-se hui al Bosch i connectar la seua sensibilitat amb el geni”.

El tríptic del Bosch va arribar al museu amb la desamortització de 1838 procedent del convent de Sant Doménec de València. El director del Museu ha volgut destacar que el quadre va pertànyer a Mencía de Mendoza, una de les dones més cultes del món en el segle XVI, amant de l’art flamenc, que va acabar els seus dies a València en casar-se amb Ferran d’Aragó, duc de Calàbria. Mencía de Mendoza va portar la seua col·lecció d’art, entre la qual es trobava el ‘Tríptic dels Improperis’, que va donar al convent de Sant Doménec.–