Diego Gómez, és reelegit alcalde d’Alzira

El passat dissabte 15 de Juny, després de les negociacions per aplegar al Pacte de La Vila, Alzira va proclamar al seu Alcalde, Diego Gómez en el Muma d’Alzira.



El representant de Compromís i Isabel Aguilar PSPV Alzira, que van plantar una garrofera junts per reafirmar la seua unió han parlat emocionats d’aquesta nova legislatura.

Diego, ha començat el seu discurs agraint el suport dels seus regidors sobretot però també de la resta de regidors que amb la seua abstenció en les votacions han donat llum verd a la investidura de Gómez.

Isabel Aguilar, PSPV Alzira, és des del passat dissabte la nova regidora de Turisme i Patrimoni, reivindica que és de vital importància conéixer la història d’Alzira, per tal de posar en valor, tots els elements que la componen i que el Turisme de la ciutat s’incremente.

José Andrés Fernández, Partit Popular, serà el cap de l’oposició en l’ajuntament d’Alzira els pròxims 4 anys, assumeix la decisió del poble en la que Compromís ha estat la llista més votada, però també demanà que es respectara una de les seues peticions, la més important que només el Partit Popular, estiguera al davant de l’oposició els pròxims 4 anys.

Miguel Vidal, portaveu Ciutadans en Alzira, recorda el projecte jove que el grup Ciutadans porta per Alzira, i que continuaran treballant per tal que dins de 4 anys, els resultats siguen encara millor per al partit.

Com a novetat més destacada en l’ajuntament D’Alzira durant la pròxima legislatura és la irrupció de Vox com a nou partit polític dins l’ajuntament.

Entre els projectes a llarg termini el nou govern El Pacte de la Vila aposta per reclamar més inversions de la Generalitat per restaurar la Torre de Coloms i d’altra banda en la part més immediata acabar projectes ja iniciats com el balcó de Xúquer.