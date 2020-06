Diego Pedra gana el primer premi a la millor col·lecció en el QLICK 2020 de Quart de Poblet

Print This Post

La 40 edició del Saló de Fotografia bat rècords amb 367 obres presentades



Els guardons en la categoria de Tema Local han sigut per a José Luis Fernández i José María Martín



Diego Pedra Benzal s’ha alçat com a guanyador del QLICK 2020 amb la seua obra “D’uns altres temps” en la secció millor col·lecció, en una 40 edició del Saló de Fotografia de Quart de Poblet que s’ha caracteritzat per batre tots els rècords malgrat la complicada situació causada per la crisi sanitària global.

Així, en el seu 40 aniversari s’han presentat un total de 367 a càrrec de 81 autors i autores, la qual cosa ha suposat la millor dada de participació del Saló.

La regidora de Cultura, Cristina Mora, va ser l’encarregada de reconéixer la labor dels artistes premiats en la inauguració celebrada el 13 de juny a la Casa de Cultura. D’aquesta manera, l’esdeveniment, que va comptar amb un aforament limitat i en el qual es van complir rigorosament totes les mesures d’higiene i seguretat, s’ha convertit en el primer acte municipal que té lloc en la fase de desescalada.

Quant a la resta de guanyadors, el segon premi a la millor col·lecció ha sigut per a Sandra Ferrer Gallego amb l’obra “La casa per la teulada” i el tercer, per a Elena Ortega Monzó amb el seu treball “Torne en cinc minuts”.

S’ha guardonat a José Luis Fernández amb dos premis en la categoria de Tema Local: el Premi Ribera Ríos pel seu treball “Senyor amb cartera a Quart” i el premi local per “Biblioteca Quart”. Mentre que a José María Martín Hernández se l’ha reconegut en la categoria de premi local per la seua obra “Res en comú”.

En la categoria de premis individuals cal destacar el treball d’Antonio Atanasio Rincón amb “L’últim adéu”, el de Carina Balfegó Morales amb “L’àlbum de records”, José Beut Duato amb “Kushti”, María Muñoz Varo amb “Grècia 09/19. Memòria d’un somni complit als 83″, Diego Pedra Benzal amb “3 homes i 1 destí”, Miquel Planells Saurina amb la seua obra “En la seua soledat”, Jordi Terry Peñalver amb “Finestra” i José Tomás Rojas per “Vestigis”.

A més d’aquestes obres, s’ha decidit seleccionar una sèrie de fotografies no premiades perquè formen part de l’exposició, tant en la categoria Col·lecció com en Tema Local, a causa del seu gran valor artístic.

El jurat de la present edició, que ha triat les imatges guanyadores, ha estat integrat per quatre dones rellevants en el camp de la fotografia i l’art: la fotògrafa i directora del Màster de Fotografia de la Universitat Politècnica de València, Ana Teresa Ortega; la fundadora i directora del Festival PhotOn, Tania Castro; la comissària i crítica d’art, Johanna Caplliure i la regidora Cristina Mora Luján.

Nova identitat: QLICK

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha volgut dotar d’una nova identitat verbal i visual a aquest emblemàtic concurs per a acostar-lo als nous temps aprofitant el seu 40 aniversari.

Per a això s’ha creat una nova nomenclatura del certamen: QLICK, fent referència a la Q del nom del municipi i QLICK com a onomatopeia clàssica del tret d’una càmera fotogràfica tradicional. Així, partir d’ara, el concurs passa a dir-se QLICK Saló de Fotografia de Quart de Poblet. D’igual manera, també s’ha pretés destacar una imatge visual renovada amb un nou logotip per al propi Saló.