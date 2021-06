Dilluns comencen les IV Jornades de Xarxa Salut a Alzira

Connect on Linked in

Com es va anunciar el passat mes d’abril, Alzira és amfitriona de la trobada anual de Xarxa Salut els dies 7, 8, 9 i 10 de juny de 2021. Enguany se celebren les Jornades al llarg de 4 dies, de 12 a 14 hores i en format en línia.

Les Jornades estan obertes a tots els municipis i enguany el lema és la Governança Local participativa: eix de la resiliència als nostres municipis des de la pandèmia. Es presenta com un espai per a l’intercanvi de les accions i experiències dutes a terme des dels ajuntaments en col·laboració amb associacions, població, empreses i altres administracions per a donar resposta a les necessitats detectades durant la pandèmia. S’han posat en marxa, de manera urgent, noves accions que han contribuït a reduir l’impacte negatiu sobre la nostra població i especialment sobre els grups més vulnerables. Este intercanvi d’experiències contribuirà a identificar i aprofitar algunes d’estes accions i experiències que són positives per a la nostra població.

Fina al moment ja hi ha més de 200 persones inscrites en unes jornades que estaran inaugurades per la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, l’Alcalde d’Alzira, Diego Gómez i Vicent Gil Olmedo. Secretari General de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

XarxaSalut és la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits al IV Pla de Salut de la Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla.

El seu principal objectiu és establir un marc d’acció comuna, exemples de bona pràctica i evidència científica per a facilitar el desenvolupament de la perspectiva de salut en totes les polítiques en l’àmbit local de la Comunitat Valenciana, fomentant la participació activa i reducció de les desigualtats, des de l’equitat i la igualtat de gènere.

PROGRAMA

Dilluns 7 de juny

12.30-13.10 hores. “Pobles i ciutats més resilients després de la pandèmia”

• Guia temàtica XarxaSalut. “Benestar emocional i imatge corporal inclusiva”.

• Actius per a la salut: Presentació del fotoveu de la Comunitat Valenciana.

Pausa relaxació per a riure (3min)

13.10-13.30 hores. Tallers: “Què hem fet i volem conservar per a incrementar la nostra resiliència comunitària”

• Benestar emocional

• Cultura

• Equitat

Música durant la pandèmia: banda de música d’Alzira (3min)

13.30-13.45 hores. Conclusió de tallers i posada en comú

13.45-14.00 hores. Presentació de pòsters

Dimarts 8 de juny

12.00-12.30 hores. Xarxes comunitàries: Beneficis i oportunitats per a la salut local.

12.30-13.10 hores. Intercanvi d’experiències en l’àmbit local

• Projecte “Saludem-nos”, diagnòstic de necessitats.

• Accions per a donar suport a l’àmbit educatiu i cultural enfront de la pandèmia.

• Suport per a millorar el benestar emocional.

Pausa relaxació per a riure (3m)

13.10-13.30 hores. Tallers: “Què hem fet i volem conservar per a incrementar la nostra resiliència comunitària”

• Educació.

• Treball

• Comunicació.

Música durant la pandèmia: banda de música d’Alzira (3min)

13.30-13.45 hores. Conclusió de tallers i posada en comú

13.45-14.00 hores. Presentació de pòsters

Dimecres 9 de juny

12.00-12.30 hores. Ponència de l’Ajuntament d’Alzira

12.30-13.10 hores. Intercanvi d’experiències

• Violència de gènere: accions coordinades durant la pandèmia.

• Co-imMunitat: Formació acció per a enfortir el lideratge i la comunicació en relació amb la COVID-19 en l’àmbit municipal a la Ribera, l’Horta Sud i la Safor.

• Habitatge per a població vulnerable.

Pausa relaxació per a riure (3m)

13.10-13.30 hores. Tallers: “Què hem fet i volem conservar per a incrementar la nostra resiliència comunitària”

• Salut

• Alimentació

• Habitatge

Música durant la pandèmia: banda de música d’Alzira (3min)

13.30-13.45 hores. Conclusió de tallers i posada en comú

13.45-14.00 hores. Presentació de pòsters

Dijous 10 de juny

12.00-12.30 hores

• “Agents de salut de base comunitària”.

• Programa “Platges sense fum”.

• Guies XarxaSalut: Avaluació d’impacte i equitat en salut en l’àmbit local.

12.30-13.10 hores. Intercanvi d’experiències

• #Joveresponsable, Promoció d’hàbits saludables en la població jove enfront de la COVID-19.

• Recursos de l’Administració local durant la pandèmia: comerç i treball.

• Comissió Local del Poble Gitano.

Pausa relaxació per a riure (3m)

13.10-13.30 hores. Tallers XarxaSalut

• Aspectes clau per a enfortir XarxaSalut. Modera

• Beneficis de la governança local participativa

• Propostes per a incrementar la participació comunitària

Música durant la pandèmia: banda de música d’Alzira (3min)

13.30-13.45 hores. Conclusions.

12.45-14:00h Cloenda