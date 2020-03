Diputació de València s’ha reunit amb la Mancomunitat del Carraixet.

Connect on Linked in

Dolors Gimeno i Maria Josep Amigó hi han pogut resoldre els possibles dubtes existents.



La Diputació de València treballa colze a colze amb els ajuntaments, és per això, que des de l’àrea de Mancomunitats estan visitant les diferents Mancomunitats per conéixer de primera mà com treballen a les diferents localitats i quines són les seues inquietuds o dubtes. Aquesta vegada, Dolors Gimeno, Diputada de Mancomunitats i Maria Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació de València s’han reunit a l’Ajuntament de l’Alfara del Patriarca amb Llorenç Redondo, Alcalde d’Alfara del Patriarca i President de la Mancomunitat del Carraixet i altres alcaldes per a conéixer com exerceixen la seua tasca a les localitats de la seua àrea.



Una visita que ha resolt els dubtes i ha servit per a tractar diferents temes i transmetre les seues necessitats per millorar el funcionament de la Mancomunitat.