Directius de les empreses valencianes més reconegudes acompanyaran a emprenedors a posar en marxa la seua idea de negoci

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València obri la inscripció per a la segona edició del seu programa “Jo vull ser empresari”

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València ha obert les inscripcions al seu programa “Jo vull ser empresari” en el qual directius d’algunes de les empreses més reconegudes de la Comunitat Valenciana que formen part del seu patronat acompanyaran de prop a emprenedors en la posada en marxa dels seus projectes.

Les inscripcions per a participar en la pròxima edició del programa “Jo vull ser empresari” de la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València estan obertes per a un total de 15 emprenedors que, de forma totalment gratuïta, vulguen aprendre a posar en marxa la seua idea de negoci de la mà d’alguns dels directius i directives més prestigiosos de la comunitat.

El programa consta de deu sessions formatives en les quals es treballaran aspectes generals de la posada en marxa d’una empresa. A més, i com a novetat en aquesta edició, s’han establit canals de comunicació entre els alumnes i els empresaris perquè aquests puguen realitzar un acompanyament més personalitzat dels projectes amb un assessorament individualitzat per a cada cas.

El programa “Jo vull ser empresari” va nàixer l’any passat de la necessitat detectada pels propis patrons que són mentors en el programa “Mentoring” de la Càtedra, d’aprofundir en aspectes concrets de la creació d’una empresa dirigit a persones amb una idea de negoci encara no posada en marxa o en una fase molt inicial. La Càtedra completa d’aquesta manera la seua oferta que ja contemplava dos programes més en l’itinerari de l’emprenedoria en les seues fases prèvies (motivació, formació i acompanyament). El curs “Qui pot ser empresari?” que pretén despertar la inquietud empresarial entre els joves universitaris i el “Mentoring” en el qual empresaris del seu patronat mentorizan projectes empresarials ja en funcionament. Per a aquesta segona edició del “Jo vull ser empresari” s’ha preparat un programa intensiu que començarà el 30 de març i que abordarà en set setmanes temes com a model de negoci i model comercial, aspectes legals, finançament, gestió interna, presentació del projecte, tecnologia i creixement. Per a participar, els interessats hauran d’emplenar abans del 22 de març un formulari que trobaran en la pàgina web de la Càtedra https://catedraculturaempresarial.adeituv.es/jovullserempresari en el qual han d’incloure un curriculum vitae, el seu projecte i una carta de motivació.

L’equip coordinador d’aquest programa està format per Teresa Puchades, directora executiva d’Avanza Urbana, Fernando Gómez, CEO de B-Libe i Armant Rotea, CEO de Corvan Rh. L’equip ha dissenyat el programa i cadascun d’ells impartirà una sessió. La resta seran impartides per altres patrons de la Càtedra com Araceli Ciscar, consellera delegada de Dacsa, Jesús Bonet, soci director de Bonet Abogados, Ángel Buigues BStartup Advisor en Banc Sabadell, Virgínia Sánchez, Head of New Ventures de Zubi Labs, Karina Virrueta, agent de l’ecosistema emprenedor valencià, Armant Rotea, CEO de Corvan Rh i Paco Gavilán president de Nunsys.