Dissabte comencen les activitats per a conscienciar sobre l’autisme a Alzira

La Nostra Veu oferirà activitats al llarg del matí amb la col·laboració de l’Ajuntament

El 2 d’abril tindran lloc xarrades a la Casa de la Cultura

L’edifici municipal del Gran Teatre s’il·luminarà de blau en senyal de suport

Dissabte 30 de març la plaça Major d’Alzira acull la programació amb motiu del 2 d’abril, Dia Internacional de Conscienciació sobre l’Autisme a càrrec d’Idinea (Institut de Diagnòstic i Intervenció de Xiquets amb Espectre Autista) de la Nostra Veu (l’antic Prosub).

El matí començarà amb el mercat benèfic, que estarà obert al públic de 9 a 14 hores. A les 10.30 h tindrà lloc la segona edició de la cursa per l’autisme, que eixirà des de la plaça Major a les 10.30 hores per a recórrer una distància de 4 km i fer la seua arribada al mateix punt. Els participants encara poden inscriure’s i arreplegar el seu dorsal, o bé col·laborar amb el dorsal solidari amb un preu de 4 €. El club d’atletisme La Rabosa i la falla Sant Roc formaran l’equip organitzador de la cursa.

En acabar, els participants podran passar pel photocall de la campanya “Per l’autisme, parlem accessible” del Servei de Valencià de la Regidoria de Cultura, i emportar-se una foto de record. A més, també es repartiran xapes de la campanya, en la qual es pretén acostar el llenguatge amb pictogrames a la ciutadania en general. “Utilitzant els pictogrames podem fer que la comunicació siga més fàcil per a les persones amb autisme. Es tracta, a més, d’una adaptació de la comunicació que sempre suma i aporta una major riquesa per a les persones amb dificultats comunicatives”, assegura Aida Ginestar, regidora de Cultura.

El photocall estarà obert al públic des de les 11.30 fins a les 13.30 hores.

També podrem assistir a les 12.30 a una sessió de pilates impartida per Tomás Córcoles, de Pilates System. Caldrà portar estoreta i tovalla.

A més, el dia 2 d’abril IDINEA, programa La Nostra Veu Associació per La Diversitat

Funcional, organitza una xarrada a les 17:15 hores a la Casa de la Cultura amb el títol “Mi día con el autismo”, i la ponència “Asperger en femenino” a les 18.30 hores a càrrec de la psicòloga i directora de CEDIN Lola Garrote Petisco.

L’Ajuntament també se suma al Dia de la Conscienciació sobre l’Autisme i il·luminarà de blau, símbol de l’autisme, l’edifici municipal del Gran Teatre i la font del parc de l’Alquenència.