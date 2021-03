Divendres comença a Alzira la vacunació a la comunitat educativa de la comarca

Connect on Linked in

Des del Departament de Salut de la Ribera, s’ha informat que el proper divendres 26 de març comença la vacunació dels docents i personal de serveis dels centres educatius menors de 65 anys de tots els municipis del Departament de Salut.

En total s’han establert la vacunació per a 4 dies en els següents horaris:

Divendres 26 de 13 a 21 h

Dissabte 27 de 8 a 21 h

Dimecres 31 de 15 a 21 h

Dijous 1 de 8 a 15 h

El Casal Fester, situat junt a l’hospital de la Ribera, és l’espai destinat a portar a terme les vacunacions de més de 7000 persones, ja que s’ha ampliat l’edat dels convocats de 55 fins als 65 anys. Es tracta d’una sala polivalent i diàfana, amb espai suficientment ampli i ventilat que comptarà amb diversos circuits de vacunació i entrades i eixides separades.

“Com ja vam anunciar la passada setmana des de l’Ajuntament vam preparar este espai d’acord amb les requeriments de la Conselleria i com a tal compta amb la resolució favorable de la Conselleria com a centre temporal de vacunació. La passada setmana el centre ja va quedar senyalitzat i adaptat amb 10 taules de vacunació instal·lades, degudament separades per a citar a 55 persones cada 15 minuts. Al llarg dels últims dies s’ha continuat en contacte amb el Departament de Salut per tal d’adaptar-se als possibles canvis i de fet es baralla la possibilitat d’ampliar amb dos taules més degut a la major quantitat de gent citada”, ha explicat la regidora de Sanitat Gemma Alós.

A partir de hui, la conselleria d’Educació publicarà les cites per a vacunar a la seua web www.ceice.gva.es, almenys 48 hores abans. Cada persona ha de portar el formulari facilitat per la conselleria, així com el SIP i el DNI. Des de la conselleria es prega ser molt rigorós en els horaris que són adjudicats per tal d’evitar aglomeracions.

Per protocol una unitat de Creu Roja donarà assistència per a primers auxilis i una ambulància per a trasllat a l’hospital en cas que fora necessari. Per la seua banda Protecció Civil Alzira també portarà a terme el control d’accessos per a coordinar l’entrada i exida i el compliment de les mesures de seguretat.

D’altra banda, el proper mes d’abril, i probablement fins al mes de setembre, començarà la vacunació massiva per a majors de 18 anys, un col·lectiu que suposa al voltant de vora 39.000 persones d’Alzira, Corbera i Llaurí. “Estem treballant conjuntament amb el Centre de Salut, adequant-nos a les seues necessitats per a posar a disposició de la conselleria espais òptims per a portar a terme estes vacunacions, ben ventilats, accessibles amb entrades i eixides adequades i que complisquen amb els protocols de seguretat. Com sempre estem a la seua disposició treballant de forma molt coordinada per a vacunar de la manera més eficient i ràpida possible a tota la població”, ha explicat la regidora.

A hores d’ara continua la vacunació de persones de 89 a 80 anys, que estan sent citats per a acudir a la Parrilla, on se’ls administra. Així mateix cal recordar que a la nostra ciutat ja estan vacunats els majors de 90, grans dependents i usuaris de residències.