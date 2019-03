Doblet de premis fallers en Alboraia

Connect on Linked in

La falla El Palmaret aconsegueix els primers premis en les seues dos falles.

El Centre Ocupacional Pas a Pas rep el premi al Sentiment Faller.

La plaça del Carme d’Alboraia va acollir un any més l’entrega dels premis fallers tan esperats per totes i tots. La vesprada va començar amb l’entrega dels trofeus per part de l’alcalde i president de la Junta Local Fallera, Miguel Chavarría i el vicepresident de la Junta Local Fallera, Gonzalo Albert, als guanyadors del segon campionat dels jocs interfalles organitzats per la Junta Local Fallera amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia.

El primer premi, del campionat de parxís, va ser per a la parella formada per Eva Martin Giner i Maria Antonia Páez Carranza de la falla El Palmaret. El primer premi de truc va recaure a una altra parella formada per Jose Fenollosa Ciges i Heber Medina Ferreira, tots dos de la falla Platja Patacona-Camí de Vera.

A continuació es va fer entrega d’un premi molt especial per la seua dedicació, esforç i constància a la falla realitzada pel Centre d’Ocupació Pas a Pas, que un any més rep el premi al Sentiment Faller.

Després de l’entrega tan emotiva als i a les alumnes del centre Pas a Pas, la cerimònia dels premis va seguir amb els premis als monuments infantils. Enguany el tercer premi va recaure en la falla Rei en Jaume, el segon premi, a la falla del Poble d’Alboraia i el primer premi a la falla El Palmaret.

Tot seguit també es van fer entrega dels accèssits en les categories següents a les falles corresponents:

– Premi a la Gràcia: falla Platja Patacona – Camí de Vera.

– Premi a l’Ingeni: falla la Nova d’Alboraia.

– Premi a la simpatia: falla Port Saplaya.

– Premi a la innovació: falla Miracle, Nou i Cabanyal.

I l’últim accèssit va canviar de nom, segons la Junta Local Fallera i l’Ajuntament d’Alboraia, es va decidir que a causa de l’actualitat i per haver fet front a les dificultats, ja que “l’artista faller” no va acabar el monument infantil de la falla Calvet, el guardó a la Crítica Fallera, canviava el seu nom per Premi a la Valentia per continuar amb la festa i la tradició.

Una vegada atorgats els premis infantils, es va donar pas als monuments grans que aquest any va rebre el tercer premi la falla del Poble d’Alboraia, el segon premi, la falla Rei en Jaume i el primer premi va ser també per a la falla El Palmaret.

Una vegada feta l’entrega dels guardons, es va procedir a l’entrega dels banderins de la Diputació de València amb el lema: per unes falles sostenibles.

L’acte es va finalitzar amb un castell de focs acompanyat per l’himne de València.